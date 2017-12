ist ein wichtiger Standort in Sachen Sicherheit. Zuletzt kam beim Zollkriminalamt die Sicherheitsanalyse dazu. Der Behördenrundgang zu Weihnachten führt auch zu dieser Einrichtung.

"In Weiden hat sich ein schöner Standort entwickelt, was die Koordination von Sicherheit anbelangt", unterstrich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß im Gespräch mit dem Sicherheitsanalyseteam des Zollkriminalamts. An der Visite nahmen auch Vertretern des SPD-Stadtverbandes teil. Jedes Jahr besuchen die Genossen diensthabende Einrichtungen zu Weihnachten.Nicht nur Weiden sei stolz auf seine Sicherheitsbehörden. "Die ganze Region ist stolz", betonte Landtagsabgeordnete Annette Karl. "Wir haben hier viel Kompetenz in Sachen Sicherheit versammelt. Und wir hoffen, dass sich alle Mitarbeiter auch wohlfühlen." Die Landtagsabgeordnete weiter: "Weiden zeigt hier seine Funktion als Oberzentrum. Die Stadt ist letztlich zuständig für die Sicherheit der gesamten Region."Der Rundgang startete bei der Bundespolizei. Im Anschluss ans Zollkriminalamt besuchten die Genossen die Polizeiinspektion und die Notaufnahme des Klinikums. Auch der Schließdienst in der Justizvollzugsanstalt freute sich über die Gäste aus der Politik, die ihre Freizeit opferten, um ihre Solidarität mit den Diensthabenden zu bekunden.Unter den Besuchern: Fraktionschef Roland Richter, stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Sabine Zeidler und die Stadträte Sema Tasali-Stoll, Matthias Loew, Matthias Holl und Hildegard Ziegler. Die SPD war auch an Heiligabend im Stadtgebiet unterwegs. Gegen Abend besuchten die Politiker Rettungsleitstelle, Feuerwehr und Einsamenweihnacht.