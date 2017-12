Top in der Zeit war die 36-jährige Weidenerin. Am letzten Novembertag dekorierte sie das Fensterbrett ihres Anwesens im Mühlweg weihnachtlich. Zwei frisch gekaufte Birkenfeigenbäumchen mit Lichterketten platzierte sie dort - und ging schlafen. Das böse Erwachen folgte am Freitag, dem ersten Dezembertag: In den frühen Morgenstunden musste die Weidenerin feststellen, dass die Bäumchen gestohlen worden waren.

"Offenbar hat dieses Arrangement einem bislang unbekannten Täter so gut gefallen, dass dieser die beiden Bäuchen kurzum mitnahm", mutmaßt die Polizei. Die Blumentöpfe dagegen scheinen nicht so gefallen zu haben: Sie ließ der Dieb zurück. Schaden: 20 Euro.