Weihnachtsfeier mit nachdenklichen Untertönen: Ursula Schroll vom Lehrerverband spricht von "stürmischen Zeiten", in denen Verrohung und extreme politische Anschauungen an der Tagesordnung zu sein schienen und die digitale Welt dominiere.

Die Geehrten des Lehrerverbandes Bezirksvorsitzende Ursula Schroll und Kreisvorsitzender Manuel Sennert ehrten 48 langjährige Mitglieder: für 25 Jahre Birgit Bayer, Martina Betz, Klaus Hartmannsgruber, Stephanie Heigl, Reinhard Kausler, Marion Ott, Daniela Schuh, Manuel Sennert, Martina Werner, für 30 Jahre Stefan Eckstein, Hans Landgraf, Kornelia Sparrer, Ute Vitzthum, Doris Wagner, für 35 Jahre Edith Dütsch, Marion Fleischmann, Elfriede Hermann, Maria Vollath, Brigitte Wagner, Petra Wendler-Höfer. Für 40 Jahre wurden geehrt: Ulrike Grajer, Monika Hummel, Josef Karl, Evi Lindmeier, Bernhard Schuch, Christine Schultz, Ingrid Simet, Renate Trummer, Helmut Weiss, Ernst Werner, für 45 Jahre Ursula Breiter, Angelika Ruhland, Ingeborg Schley, Johann Schrott, Beate Spiess, Christa Völkl, Ingrid Vogl, Waltraud Weiss, für 50 Jahre Manfred Böhm, Christine Bogner, Wilfried Bogner, Rudolf Fiedler, Karlheinz Gollwitzer, Gottfried Graf, Siegfried Sommer, Josef Zollitsch, für 55 Jahre Marianne Brenner sowie für 70-jährige Mitgliedschaft Alois Dirscherl. (exb)

Rothenstadt. (exb) Im voll besetzten Saal des Gasthofs Lehner begrüßte Vorsitzende Manuel Sennert als Rednerin die BLLV-Bezirksvorsitzende Ursula Schroll. Nachdem die Schule das Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen sei, sei es mehr als naheliegend, dass sich die Lehrerschaft zusammenschließen müsse, um den Belastungen und Anforderungen der heutigen Bildungslandschaft gerecht werden zu können.Schließlich sei die Lehrerperson schon lange nicht mehr nur reiner Stoff- und Wissensvermittler, sondern ergänzend "Manager, Erziehungsexperte, Vermittler, Berater und manchmal auch Psychologe". Die Aufgabe des BLLV sei es, Haltung zu zeigen - vor allem in der Gesellschaft - und entschieden gegen jede Art von Aggressivität, sei es in der Sprache oder im Umgang miteinander, einzutreten.Ursula Schroll dankte dem Vorsitzenden und seinem Team für die Leistungen im Kreisverband. Natürlich müsse der Blick nach vorne gehen, vor allem in "stürmischen Zeiten", in denen Verrohung und extrem politische Anschauungen an der Tagesordnung seien, tradierte Werte aber an Bedeutung verlören und die digitale Welt dominiere. Wachsende Aggressivität, fehlende Empathie, Mobbing, Verleumdung - die Liste scheine endlos - spiegelten sich 1:1 in den Klassenzimmern. Die Unterscheidung zwischen sachlichen Argumenten und so genannten "Fake News" werde erschwert. Ursula Schroll fehlen Tugenden wie Respekt und Ehrlichkeit, gleichzeitig steige die Suche der Kinder nach Anerkennung und Zuwendung.Inklusion und Integration seien immerwährende Postulate, "verhaltensoriginelle" und "überraschungsaktive Schüler" das tägliche Brot. Mittendrin im Geschehen stehe der Lehrer, der ein Methodenrepertoire an den Tag legen müsse, das seinesgleichen suche. Er genieße zwar mittlerweile in der Gesellschaft ein hohes Ansehen, doch die Lehrkräfte stießen zusehends an die Grenzen von Gesundheit und noch vorhandenen Ressourcen. Es könne laut Ursula Schroll keine grenzenlose Belastung geben. Für einen würdigen Rahmen sorgte die Stubenmusik des Maria-Seltmann-Hauses.