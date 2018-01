Der Weihnachtsbaum mit den Wunschzetteln der Heimkinder ist für ihn inzwischen zur festen Institution geworden. Insgesamt hingen 47 Zettel daran, welche die Kunden entweder direkt erfüllen oder durch eine Spende realisieren konnten. In nur wenigen Wochen kam so ein Betrag von 2000 Euro zusammen - die wünsche der Kallmünzer Kinder beliefen sich auf 2200 Euro. Daniel Weber legte noch 2000 Euro dazu, so dass für die Weihnachtswünsche der Kinder insgesamt 4000 Euro zur Verfügung standen. Um den Einkauf der Geschenke kümmerte sich der Chef höchstpersönlich: Bis zum Rand beladen kam er von seiner Shoppingtour nach Kallmünz, um rechtzeitig zum Heiligen Abend die Geschenke übergeben zu können.Die Kinder konnten ihr Glück anfangs noch nicht recht fassen und schauten ungläubig und schüchtern auf den riesigen Haufen Spielsachen, der sich in ihrer Mitte auftürmte. Von der Carrera-Bahn, über funkgesteuerte Hubschrauber und Playmobil, Brettspiele bis hin zu Büchern war alles dabei. Als alle Geschenke verteilt waren, leuchteten die Augen der Kinder - und wenig später durften sie sich über ein weiteres Geschenk freuen: Die restliche Summe aus der Spendenaktion dürfen sie in diesem Jahr für einen gemeinsamen Ausflug nutzen.