"Einmal Weihnachtstrucker, immer Weihnachtstrucker" - so lautet die Devise von Ulrich Bauriedl. Seit sechs Jahren macht er sich "zwischen den Jahren" auf den Weg nach Rumänien. Fast 750 Pakete aus Weiden übergab er dort an hilfsbedürftige Familien.

Weiden/Fensterbach. (olr/exb) "Weil es bei den Johannitern vor zehn Jahren ein Personalproblem gab, habe ich damals spontan bei der Organisation der Aktion geholfen", erinnert sich Bauriedl. In seinem ersten Jahr sammelte der Fensterbacher rund 1000 Pakete. "Dieses Mal waren es ganze 12 590 Stück", erzählt er stolz.Allein in Weiden holte Bauriedl an die 750 Pakete ab. Ob in Bananenkartons oder hübsch verpackt in Geschenkpapier - in den Paketen befinden sich immer Milch, Zucker, Öl, Kakao, Brausetabletten, Schokolade, Hygieneartikel und Spielzeug. "2011 wollte ich mir die Aktion dann auch einmal aus der Nähe ansehen. Ich wollte sichergehen, dass die Pakete auch ankommen - und bin mit nach Zentralrumänien gefahren."Seitdem ist er jedes Jahr dabei. "Ein Paket nimmt dort sehr viele Sorgen ab. Für uns sind es meist nicht einmal 25 Euro - dort der acht- oder zehnfachen Wert." In Rumänien wurden die mit insgesamt 20 000 gespendeten Hilfspaketen voll beladenen Lkws sehnsüchtig und voller Vorfreude erwartet. "Teilweise fieberten die Kinder schon seit Stunden unserer Ankunft entgegen", sagt Bauriedl.Auch ganze Familien oder Senioren waren mit Pferdefuhrwerken und Schlitten zu den Verteilstellen gefahren, berichtet er. "Obwohl uns viele Leute schon kennen, sind sie immer wieder erstaunt, wieso wir gerade zu ihnen kommen. Viele können es gar nicht fassen, dass 'die Deutschen', wie sie sagen, ihnen helfen."Manche Kinder stünden in Badeschlappen und in viel zu dünner Kleidung für die kalte Jahreszeit da, andere seien mit ihren besten Anziehsachen herausgeputzt, schildert Lorand Szüszner, der den Konvoi nach Rumänien leitete. "Viele zeigen ihre Aufregung und Freude ganz offen, lachen uns an, schenken uns selbstgemalte Bilder und sprechen mit uns - dabei sind auf beiden Seiten Hände und Füße im Einsatz", schmunzelt er. Andere dagegen seien den Truckern gegenüber eher scheu. "Sobald sie aber mit ihrem Paket in den Armen wieder zu ihren wartenden Familien gehen, strahlen sie von einem Ohr zum anderen." Eines sei wichtig, da sind sich alle Beteiligten einig: Die Menschen fühlen sich in ihrer schwierigen Lebenssituation beachtet und merken, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Szüszner: "Dieser persönliche Aspekt ist meist genauso wichtig wie die Lebensmittel, die sie in Händen halten."Bauriedl erzählt von schlimmer Armut und Schicksalsschlägen, aber auch schöne Geschichten und lustige Anekdoten hat er auf Lager. "Einmal hat einer unserer Trucks auf der Autobahn Pakete verloren, das war in der Nähe der Ausfahrt Luhe-Wildenau", erinnert er sich. "Da haben uns Leute beim Einsammeln geholfen, das weiß ich noch. Und als wir dann fertig waren, wurde plötzlich am Radio durchgesagt, dass Weihnachtsgeschenke auf der A93 liegen." Er lacht.Inzwischen betreut Ulrich Bauriedl in Rumänien auch noch eigene Projekte, "Hilfe zur Selbsthilfe", wie er sagt. Er verbringt dort sogar seine Sommerferien, um herauszufinden, wo Bedarf herrscht und wie man den Menschen helfen könnte. Seit fünf Jahren bringt er beispielsweise jedes Jahr 11 Tonnen Mehl in ein bestimmtes Kloster. "Die Schwestern dort können damit nicht nur ihren Eigenbedarf decken, sondern auch Armenspeisungen anbieten."Jetzt heißt es für die Helfer erstmal ankommen, entspannen und die Eindrücke verarbeiten. Hört man sich in ihren Reihen um, so wird schnell klar: Viele sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. "Der Johanniter-Weihnachtstrucker macht süchtig", bestätigt Uli Bauriedl. "In meinem ersten Jahr hat mich eine rumänische Klosterschwester gefragt, ob ich nächstes Jahr wiederkomme", erinnert sich Bauriedl. "Und ich weiß noch, sie wartete meine Antwort nicht einmal ganz ab, sie meinte einfach: 'Du musst. Du hast so vielen Leuten geholfen, du musst einfach wiederkommen.'" Und er kam wieder. Und wieder."Es gibt zwei Arten von Menschen", erklärt er. "Die einen sind einmal Weihnachtstrucker - und dann nie wieder. Die anderen kommen nicht mehr davon los." Er zählt wohl zu letzteren.