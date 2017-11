Darf es ein Roter sein? Oder ein Weißer? Für Weingenießer unter den Leseratten Geschmacksache. Buchhändlerin Maria Rupprecht bevorzugte ihrerseits eine Schwarze. Und zwar die Heldin aus einem der Lieblingsromane des amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama: "Underground Railroad", die Geschichte einer Sklavin im amerikanischen Süden, die ihrer Mutter nacheifert und flieht. Das Buch wurde jetzt auch ins Deutsche übersetzt.

Obama habe es gelesen, erzählte Rupprecht beim Weinleseabend in der Buchhandlung. Die Veranstaltung war so gut besucht wie noch nie. Ausverkauft. Neben der Chefin präsentierten auch Bettina Härtl und Irene Vogl-Prem ihre Lieblingslektüren. Interessant fand Härtl, die den Auftakt machte, etwa das Buch "American War" von Omar El Akkad, in dem es um einen fiktiven zweiten amerikanischen Bürgerkrieg gegen Ende dieses Jahrhunderts geht. Weitere Favoriten: "Nachts ist es leise in Teheran" von Shida Bazyar, "Lost in Translation" von Ella Frances Sanders und "Im Namen der Flagge" von Tim Marshall. Auch Vogl-Prem empfahl vier Bücher. Darunter "Der Frauenchor von Chilbury" von Jennifer Ryan, die Geschichte über einen aufgelösten Kirchenchor, der als weiblicher Klangkörper weitermacht.Gleich acht Bücher empfahl Maria Rupprecht. Unter anderem das erzählende Sachbuch "Zuhause" von Daniel Schreiber, ein Werk über die Herkunft der deutschen Kanzler und deren Einflüsse auf ihre Programme: "Die Kanzler und ihre Familien". Zudem ging sie ein auf "Was man von hier aus sehen kann" von Mariana Leky, "Das Lügenhaus" von Anne B. Ragde, "Töte mich" von Amelie Nothomb, "Sieben Nächte" von Simon Strauß und "Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind" von Böll.