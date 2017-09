Dieses Ereignis wird sich einprägen: "Die Frau musste mit anschauen, wie ihr Ehemann durch die Luft flog", sagt Polizeihauptmeister Mario Schieder. Er informierte über eine außergewöhnliche Unfallflucht in der Leuchtenberger Straße am Dienstag: Beim Überqueren nahe des Kreisverkehrs wurde ein 52-jähriger Schirmitzer von einem weißen VW erfasst und durch die Luft auf den Asphalt geschleudert. Der Fahrer hielt nicht an und fuhr weiter.

Mit Sanka ins Klinikum

Einzige Zeugin ist bislang die ebenfalls 52-jährige Ehefrau, die vor dem Mann ging. Sie erkannte einen Teil des Kennzeichens: "VOH". Außerdem konnte sie recht gut den Fahrer beschreiben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit Bart, runderes Gesicht und ein leichtes Doppelkinn. Er fuhr unbeirrt die Leuchtenberger Straße in Richtung altem Festplatz weiter.Der Fußgänger erlitt mittelschwere Verletzungen an Kopf, Hüfte und Bein und musste vom Roten Kreuz ins Klinikum gebracht werden. Laut Schieder ist erst einmal mit einer Krankenhausbehandlung auf unbestimmte Zeit zu rechnen.Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.55 Uhr. Angesprochen werden vor allem Anwohner. Auch wer sonst Hinweise auf einen weißen Pkw geben kann, der an der rechten Front beschädigt ist, möge sich melden, Telefon 0961/401-320.Erst vor einer Woche hatte eine Unfallflucht in Weiherhammer für Schlagzeilen gesorgt: Am 30. August starb bei Weiherhammer ein Radfahrer (63) nach der Kollision mit einem Auto. Auch dieser Fahrer war einfach weitergefahren, konnte aber ermittelt werden.