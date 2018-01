Warum läuft der Handlauf schneller als die Treppe?

Handlauf und Stufen werden von unterschiedlichen Motoren angetrieben. Ein leichtes "Voreilen" (sogenannter "Schlupf") des Handlaufes gestattet die Europäische Norm (max. 2 Prozent). Wenn der Handlauf langsamer liefe als die Stufen, würden Leute, die nach oben fahren, rückwärts umfallen.Warum sind Gummistiefel tabu?Es besteht immer ein Spalt zwischen der Stufe und der seitlichen Sockelverkleidung. Die Spaltbreite ist genau festgelegt. Trotzdem ist es in der Vergangenheit zu Benutzerunfällen gekommen, weil Schuhwerk in solche Spalten eingezogen wurde. Aus diesem Grund gibt es schon seit Jahren Sockelbürsten. Eine Gefahr geht nur von lose sitzendem Schuhwerk wie beispielsweise Gummischuhen aus. Daher finden sich an Fahrtreppen auch immer Piktogramme mit Warnhinweisen.Wie schnell fahren Rolltreppen?Bei Fahrtreppen sind es üblicherweise 0,5 Meter pro Sekunde, maximal zulässig sind 0,9 m/s.___Wir fragten Mathias Musculus, Leiter Großprojekte der Otis Elevator Company in Deutschland. Persönlich findet er die in Glasröhren verlaufende Fahrtreppe am Centre Pompidou in Paris besonders ästhetisch. (shl)