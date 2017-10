Wann gibt es schon so etwas? Einen Einblick in den Alltag einer jüdischen Familie. Die Veranstaltungsreihe zur Ausstellung "Weltreligionen, Weltfrieden und Weltethos" macht dies möglich.

"Das Heiligste überhaupt"

Viele neue Mitglieder

"Am Sabbat darf ich nicht Fernsehen, nicht Autofahren und nicht den PC oder das Handy benutzen, auch keinen Lichtschalter betätigen", erklärte Werner Friedmann von der Jüdischen Gemeinde Weiden seinen Zuhörern. Friedmann sprach in der Veranstaltungsreihe "Religionen stellen sich vor" anlässlich der Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos".Es war einerseits ein ernster, andererseits aber auch ein unterhaltsamer Abend für die Zuhörer in der VHS-Aula. Und sie hörten auch nach zwei Stunden nicht auf, Fragen zu stellen. Dabei ging es nicht nur um das religiöse Brauchtum am Sabbat, sondern um viele andere Informationen über das Judentum. Auch über die jüdische Gemeinde in Weiden war viel zu erfahren. Grundsätzliches und Alltägliches wurde vorgestellt. Beides steht in engem Zusammenhang.Ausgangspunkt für fast alles, was mit dem Judentum zu tun hat, sind die Schriften, darunter die hebräische Bibel Tanach, die Tora mit ihren fünf Büchern Mose oder die Bücher des Propheten Newiim. Die religiösen Texte sind nicht nur in Büchern enthalten, sondern zum Beispiel auch in der Mesusa, einer kleinen Pergamentrolle, die in einer Kapsel an Türen angebracht wird. Auch der Gebetsriemen ("die" Tefillin), von dem einer am Kopf und einer am Arm zum Morgengebet getragen wird, enthält eine Kapsel mit Tora-Abschnitten auf Pergament. Friedmann legte die Tefillin am Abend selbst an. Er zeigte eine Tora-Rolle: "das Heiligste überhaupt".Als wichtigster Unterschied zum Christentum gelte: "Wir warten noch darauf, dass der Messias kommen wird", sagte Friedmann. Wenn der Messias gekommen sei, herrsche "allumfassender Frieden unter allen Lebewesen". Für die Juden sei Jesus "ein ganz normaler jüdischer Mann" gewesen. Schon deshalb könne Jesus nicht der Messias sein, weil seit 2000 Jahren kein Friede auf der Welt herrsche. Auch das Judentum glaubt an die Auferstehung nach dem Tod.Friedmann beschrieb die jüdische Totenbestattung. Der Leichnam sollte innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden mit dem Gesicht in "Sichtrichtung Jerusalem". Weil der Körper "so wie er gekommen ist, wieder an Gott zurückgegeben werden soll", werde alles, das nicht dazu gehört, entfernt. Nur mit einem Totentuch bedeckt und in einem einfachen, nicht verzierten Holzsarg wird beerdigt. Es darf keine Unterschiede unter den Menschen im Tod geben. Tote dürfen nicht verbrannt werden. Friedhöfe werden nie aufgelöst.Friedmann beantwortete die Frage: "Wer ist Jude?" Streng genommen sei das nur derjenige mit einer jüdischen Mutter, "aber zu uns kommen auch andere". Extrem schwierig sei es, zum Judentum zu konvertieren. Die Eigenschaft Jude zu sein, verliere man nicht nach Übertritt zu einer anderen Religion.Einblick gab es am Abend in die Jüdische Gemeinde in Weiden. "Alteingesessen" seien nur zwei Familien (Brenner und Friedmann) unter den 258 Gemeindemitgliedern, vor allem ehemalige Bewohner Russlands. 470 Personen würden betreut, auch von zwei Sozialarbeiterinnen. Eine davon ist Dora Mirochnik, die am Abend dabei war. Es gibt bei der Thermenwelt einen jüdischen Friedhof in Weiden. Früher gab es einen Rabbiner, heute kommt alle zwei Wochen ein Kantor zum Gottesdienst. Kirchensteuer werde in derselben Höhe wie bei anderen Religionen bezahlt.