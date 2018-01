Auffallend viele Anrufe besorgter Bürger gingen am Sonntagabend bei der Polizeiinspektion Weiden ein. Sie alle waren zuvor am Telefon von vermeintlich echten Polizisten aufgefordert worden, Angaben über ihre finanzielle Situation zu machen, heißt es dazu im Polizei-Pressebericht. Besonders dreist: Bei vielen Angerufenen war die "-401"-Nummer der Polizeiinspektion mit Weidener Vorwahl im Display eingeblendet, teilt Pressesprecher Thomas Fritsch auf Nachfrage mit.

Wie verhalte ich mich? Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis.



Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.



Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.



Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.



Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, auch Polizisten, den Dienstausweis.



Lassen Sie grundsätzliche keine Unbekannten in Ihre Wohnung.



Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. (shl)

Die Anrufe der Bürger kamen aus der ganzen nördlichen Oberpfalz. Bereits in der Vergangenheit hatten sich im Amberger und Regensburger Raum Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben (wir berichteten). Auch am Sonntag fragten die Anrufer gezielt nach der Finanzlage und Wertgegenständen in den Wohnungen. "Ob es im Zuge eines solchen Anrufs zu einem Schaden gekommen ist, ist uns bisher nicht bekannt", sagt Fritsch. Er bittet Betroffene, sich unbedingt mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.Die Betrüger aufzuspüren sei eine Herausforderung. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", sagt Fritsch. Die Betrüger nutzen einen technischen Trick, der es ihnen ermöglicht, ihre eigene Rufnummer im Telefondisplay zu unterdrücken und stattdessen eine andere Nummer einzublenden. "Dabei handelt es sich um das sogenannte ,Call-ID-Spoofing'", so der Pressesprecher. Technisch machbar, aber laut Telekommunikationsgesetz strengstens untersagt.