Früher wurde durch den Zwischenfruchtanbau Futter für die Tiere im Stall erzeugt. Heute hat diese landwirtschaftliche Methode eine neue Aufgabe. Welche, das wurde beim Bodenschutztag in Almesbach erläutert.

Bei dem Aktionstag in der Lehr- und Versuchsanstalt Almesbach erhielten die Besucher zahlreiche Hinweise, wie sie ihren Boden fruchtbar halten können. Der Boden ist das wertvollste Gut im Ackerbau, das es zu schützen und möglichst zu verbessern gilt, betonten die Experten.Kalkspezialist Rainer Keller zeigte die Ursachen der Bodenversauerung und mögliche Maßnahmen wie die Kalkdüngung auf. Kalk stabilisiert die Krume durch die Flockung der feinen Tonteilchen. Dadurch können im Zusammenspiel mit dem Bodenleben stabile und tragfähige Krümel entstehen. Humusspezialist Christian Felgentreu, ein europaweit gefragter Referent, unterstrich die Bedeutung des Bodenlebens für einen gesunden und ertragreichen Boden. Nur durch gezielte Förderung könne der Boden auf Dauer fruchtbar bleiben.Auf abschüssigem und damit abschwemmungsgefährdeten Flächen kann durch einen kräftigen Zwischenfruchtbestand die Bodenerosion sehr effektiv verringert werden. Wird im folgenden Frühjahr der Silomais als Mulchsaat ausgebracht, kann einer Abschwemmung von Erde bis in den Sommer hinein gut vorgebeugt werden. Deshalb spielt der Zwischenfruchtanbau bei den Schutzmaßnahmen zum Erosionskataster und bei der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie eine zentrale Rolle.In Wasserschutzgebieten und in wassersensiblen Gebieten verfolgt man mit dem Zwischenfruchtanbau das Ziel, den Reststickstoff im Ackerboden nach der Ernte der Hauptfrucht zu binden. So wird das Grundwasser vor unerwünschten Nitrateinträgen geschützt. Um in intensiven Fruchtfolgen mit Mais und Kartoffeln dem unvermeidbaren Humusabbau entgegenzuwirken, bieten sich früh gesäte Zwischenfrüchte an.Im Anschluss an die Vorträge stellten verschiedene Referenten die Zwischenfrüchte im Feld vor, die Betriebsleiter Andreas Kiener ausgesät hatte. Auch die Schüler der Höheren Landbauschule Almesbach und Martin Schreyer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Weiden zeigten den zahlreichen Gästen, worauf es beim Anbau von Zwischenfrüchten ankommt.Dicke verholzte Stängel ergeben eine gute Mulchauflage im Frühjahr. Im Boden kommt es auf eine intensive Durchwurzelung der gesamten Ackerkrume an. Mit einem Spaten zeigte Gerhard Gradl von der Höheren Landbauschule Almesbach die Krümelbildung im Boden auf. Eine Mischung aus verschiedenen Pflanzenarten ist hier meist von Vorteil, da sich die unterschiedlichen Wurzelsysteme ergänzen. Gerade bei häufigem Mais- und Kartoffelanbau in der Fruchtfolge ist die Nachhaltigkeit der Bodenfruchtbarkeit durch regelmäßige Humuszufuhr sicherzustellen. Die Zwischenfrucht-Demoanlage mit den verschiedenen Mischungen kann derzeit noch in Almesbach besichtigt werden.