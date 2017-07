Eine aufmerksame Bürgerin hat am Freitagabend im Weidener Industriegebiet "Am Brandweiher" einen Diebstahl von Rädern beobachtet. Sie informierte die Polizei, die die Täter auf der A93 fasste.

Fahrer unter Drogen

Am Samstagabend beobachtete eine aufmerksame Bürgerin, wie eine Person über den Zaun eines Firmengeländes im Industriegebiet „Am Brandweiher“ in Weiden Kompletträder an eine weitere Person außerhalb des Firmengeländes übergab und verständigte daraufhin die Polizei.Die Polizei fand das flüchtige Fahrzeug auf der A93 und kontrollierte die Insassen. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut, unter anderem ein gestohlenes Fahrzeugkennzeichen.Bei den Tätern handelte es sich um einen 25-jährigen Mann und eine ebenfalls 25-jährige Frau. Die Polizei nahm das Diebespärchen noch vor Ort fest und stellte das Diebesgut sicher. Bei dem männlichen Täter, der auch noch das Auto fuhr, machten die Beamten nach positivem Drogentest auf Metamphetamin/Amphetamin noch eine Blutentnahme. Die Festgenommenen kamen zur weiteren Sachbearbeitung in die Polizeiinspektion Weiden.