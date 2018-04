Eine Funkzellenabfrage führte auf die Spur der Rio-Räuber. Im Prozess sagen dieser Tage Kriminalbeamte aus Deutschland und Tschechien aus. Eine Erkenntnis: Den ersten Ansatz lieferten vier Mobilfunk-Karten.

Ein Kripobeamter erläuterte das Vorgehen. Ursprünglich umfasste der Datenbestand fast vier Millionen Zellteilnehmer. Abgefragt wurden anfangs alle Funkmasten, die den Weinbühl in Grafenwöhr versorgen inklusive einer erweiterten Puffer-Zone. Dazu die Funkmasten an fünf Grenzübergängen und an den Bundesstraßen B 299 und B 470. Schließlich beschränkte sich die Kripo auf den Weinbühl und den Tatzeitraum, konkret die Uhrzeit von 23 Uhr bis Mitternacht am 11. September 2016. Es blieben 1003 Einloggungen am Tatort übrig.Die Nummern wurden abgeglichen mit den Daten der Funkmasten an den Grenzübergängen Bärnau, Mähring, Schirnding, Waldsassen und Waidhaus. Es blieben vier SIM-Karten übrig. Zwei gehörten zu Prepaid-Handys, die kurz vor der Tat freigeschaltet und nach der Tat nicht mehr benutzt wurden. Zwei führten zu einem Mietwagen einer Prager Autoverleihs: In den Renault Megane waren ein GPS-Tracker als Diebstahlschutz sowie ein Tomtom-Navigationsgerät eingebaut. Aus den GPS-Daten ergab sich ein detailliertes Bewegungsprofil: Der Wagen reiste über Bärnau ein, war von 22 bis 23.50 Uhr in Grafenwöhr geparkt, um dann mit hoher Geschwindigkeit über die A 6 nach Tschechien zurückzukehren.Einmal mehr bewährte sich das Gemeinsame Zentrum Petrovice-Schwandorf. Das Verfahren wurde "gespiegelt". Die tschechische Kriminalpolizei ermittelte den 24-jährigen Mieter des Autos, der in Weiden als Beihelfer vor Gericht steht. Außerdem den mutmaßlichen Fahrer in der Tatnacht, den ebenfalls in Weiden angeklagten Ukrainer Viktor C. (46). Es folgten Telefonüberwachungen und Observationen, am Ende die konzertierte Festnahmeaktion.er Kripobeamte und eine Staatsanwältin waren dabei, als im Oktober 2016 nachts in Prag die Handschellen klickten. "Als ich die Angeklagten das erste Mal gesehen habe, lagen sie schon auf dem Boden", erinnerte sich eine Kripobeamtin. Im Auto der Verdächtigen fand man schwarze Arbeitshandschuhe. "Genau solche wie die, die fünf Tage nach der Tat im Bach Creußen gefunden wurden."Um dieses Paar Arbeitshandschuhe ging es auch am Montag vor Gericht. Die Handschuhe waren von der Polizei fünf Tage nach der Tat im Bereich der Creußen-Brücke in der Pressather Straße gefunden worden. An ihnen fand sich laut Landeskriminalamt die DNA von Viktor C. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit: "Sie müssten eine Billiarde Personen typisieren, um ein solches DNA-Muster nochmal zu finden", sagte die Sachverständige.Ansonsten fanden sich DNA-Spuren der drei mutmaßlichen Mittäter an der Kleidung der Opfer, an Kabeln und am Haustelefon. Die Spurensicherung der Weidener Kriminalpolizei hatte mit über 110 Klebestempeln Spuren vom Tatort gesichert. An Schlüsseln, Taschen, Tischdecke, den Stromkabeln, mit denen die Opfer gefesselt wurden, an Taschenlampen und Blechdosen, Türgriff und Haustelefon. Fast 50 Zigarettenkippen im Umfeld des Hauses wurden eingesammelt und auf DNA-Spuren untersucht. Von der Kleidung der Senioren wurden Folienabzüge genommen.