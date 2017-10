Es ist die Geschichte eines Mannes, der zur Identifikationsfigur werden könne, sowohl für Juden als auch für Araber, sagt Igal Avidan. "Es könnte ein Signal sein für beide Seiten", so der in Israel geborene Journalist und Autor, der am Montag in der Regionalbibliothek sein Buch über den ägyptischen Arzt Mod Helmy vorstellt.

Der Untertitel des Buches bringt das abenteuerliche Leben dieses Mannes gleich auf den Punkt: "Wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete." Und so liest und erzählt Avidan, der auf Einladung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und der Friedrich-Ebert-Stiftung Regensburg nach Weiden gekommen ist, von dem ungewöhnlichen Werdegang, der Mohamed Helmy schließlich die Auszeichnung als Gerechter unter den Völkern in Yad Vashem einbrachte, als bisher einzigem Araber.Trotz des ernsten Themas vergisst der Autor nicht, seine Erzählung mit humorvollen Anekdoten zu bereichern, sowohl aus der Kriegszeit als auch von seinem eigenen, zuweilen mühevollen Weg, der zu seiner Recherchearbeit und dem letztlichen Abschluss des Buches geführt habe - dem Aufspüren noch lebender Zeitzeugen, oft mithilfe unglaublicher Zufälle. Aber auch: "Manchmal war mir so, als hätten diese Leute 70 Jahre lang nur darauf gewartet, mir ihre Geschichte zu erzählen", berichtet Igal Avidan.In dieser Geschichte spannt der Autor einen großen Bogen, von dem jungen Mod Helmy aus einer wohlhabenden ägyptischen Familie, der zum Medizinstudium nach Deutschland kommt, bis hin zu seiner ärztlichen Arbeit, oft umgeben von Menschen jüdischen Glaubens, was den jungen Araber stark beeinflusst habe. Und dann schließlich das Leben im nationalsozialistischen Deutschland und dem versuchten Spagat des Regimes zwischen Rassismus und dem Wunsch, die arabische Welt auf seiner Seite zu wissen.Mod Helmy habe dies jedoch wenig geholfen, und so sei auch er zeitweiliger Verfolgung ausgesetzt und mehrmals inhaftiert gewesen. Während des Krieges folgte er dann schließlich seiner letztlichen Berufung, die ihn zu einem "Gerechten" werden ließ: Mod Helmy versteckte die junge Jüdin Anna Boros bei sich zu Hause und half auch anderen Familienmitgliedern, sich einer unweigerlichen Deportation zu entziehen.Dies geschah unter manchmal absurden Umständen, die Igal Avidan lebhaft umschreibt. Etwa wie Helmy hinter dem Rücken des Mufti von Jerusalem, einem Hitler-Verbündeten, den Übertritt des Mädchens zum Islam organisiert, um sie schließlich mittels Scheinehe aus dem Land zu bringen. Ein Plan, der misslingt. Aber doch mehr als eine kuriose Randnotiz der Geschichte: "Eine Jüdin sucht Schutz im Islam", so Avidan.Spannend geht es weiter: In einem anderen Versteck, einer Laube im Berliner Norden, müssen Helmy und Anna Boros weiter den Fängen der Gestapo entfliehen. Sowie auch der redseligen Mutter des Mädchens, welche dieses Geheimnis um ein Haar gegenüber eben dieser Geheimpolizei ausgeplaudert hätte.Natürlich gibt es zu dieser Geschichte noch viel mehr - mehr haarsträubende Momente und unverhoffte Wendungen. Avidan, auch ein geschickter Vermarkter seiner Arbeit, deutet diese Szenen zwar kurz an, hält ihre Auflösung dann aber zwischen den Seiten des Buches versteckt. Zum Selberlesen.