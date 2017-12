Jeden Freitag verbeugen sich Muslime in Weiden gemeinsam gen Mekka. Sie beten in einer Moschee. Wie feiern sie Weihnachten?



Er kauft auch Weihnachtsgeschenke für seine Kinder und wünscht seinen Nachbarn frohe Weihnachten. "Das ist eine Form von Respekt." Doch der Koran-Experte trennt: "Alles, was Kultur und Gesellschaft anbelangt, versuchen wir mitzumachen. Doch religiöse Symbole teilen wir nicht."

Jeden Freitag steht der Imam vor seiner Gemeinde, betet mit ihnen und predigt. Nour kommt gerade von der Schule, er ist etwas spät dran, schnell wäscht er sich die Füße. Der Gebetsraum ist schon voll, barfuß setzt er sich in die Küche im Vorraum und hört der Predigt zu. Seit dem Jahr 2015 hat die Gemeinde massiven Zulauf, die Räume sind zu klein. Nour hat mit seiner Familie die Geburt Christi gefeiert, damals, daheim in Edleb im Nordwesten Syriens. "Wir kommen alle zusammen und essen", erzählt der 16-Jährige.

Hinterm Flutkanal, Richtung Tschechien, liegt der heiligste Ort: Mekka. Jedenfalls von einer Zimmerecke in der Schönwerthstraße aus gesehen. Vor dieser Ecke knien am Freitagnachmittag etwa 60 Männer und Jungen. "Allahu akbar" sprechen sie im Chor, "Gott ist groß". Sie berühren mit ihrer Stirn den Boden und richten sich wieder auf.Imam Khedr steht vor der Menge. Er ist das Oberhaupt der Gemeinde, rezitiert Koranverse. Seinen Gesten und Verbeugungen folgen die anderen. Die arabisch-deutsche Moschee sieht von außen eher aus wie ein Gemeindezentrum. "Deutschsprachiger Muslimkreis in Weiden e.V.", steht auf einem Schild. Draußen ist der 50-jährige Maher Khedr Fertigungsleiter und wohnt in Eschenbach. Drinnen trägt er einen grauen Umhang und einen orientalischen Hut. Der gebürtige Ägypter ist Koran-Experte, studiert das heilige Buch des Islam, seit er ein Kind ist. Ende November feierte er mit seiner Gemeinde den Geburtstag des Propheten Mohammed, des Religionsstifters des Islam. Also vergleichbar mit der Geburt Christi? "Wir legen nicht so viel Wert auf den Geburtstag Mohammeds. Es war keine Wundergeburt", erklärt Khedr. Anders als bei Christus. "Wir feiern den Geburtstag von Jesus, weil er zeigt, welche Wunder Allah tun kann."Auch die Muslime glauben an eines der wichtigsten Dogmen in der Glaubenslehre des Christentums: dass Maria Jesus als Jungfrau empfangen hat. "Jesus wurde geschaffen ohne einen Vater. Dieses Wunder Gottes feiern wir auch mit." Jesus ist einer der großen Propheten im Islam. Khedr nennt Allah und Gott in einem Atemzug: "Das ist doch alles das Gleiche."Nach den Gebeten erzählt der Imam weiter von seiner Religion. Immer wieder durchbricht das Handyklingeln die Gespräche. Der 50-jährige groß gewachsene Mann ist ein wichtiger Ratgeber. In seinem Amt genießt er hohes Ansehen. Weil er den Koran so lange studiert hat, kann er die heiligen Worte auslegen. Deshalb wenden sich viele Menschen an ihn, in allen Fragen des Lebens. "Der Imam hat eine riesengroße Macht." Darin sieht Khedr auch den Ursprung des Terrorismus. Die Imame in Syrien und im Irak legten das heilige Buch zu radikal aus. "Wenn ich den Koran ohne Hintergrund auslege, dann erzeuge ich gezielt Terroristen." Als Beispiel nennt er die vielzitierte Stelle aus dem Koran: "Tötet alle Ungläubigen." Diese Sätze könne man radikal auslegen. Khedr deutet auf einen Mann, der mit am Tisch sitzt. "Dann müsste ich den Paul hier sofort töten." Politikwissenschaftler Paul Zitzmann lacht kurz in seine Kaffeetasse hinein. Während die Extremisten diese Sätze wortwörtlich nehmen, plädiert der Imam dafür, die historischen Umstände des Buches zu berücksichtigen. "Die Terroristen legen den Koran so aus, dass er ihren Vorstellungen entspricht und nicht der Wahrheit." Hier knüpft auch die Rolle von Zitzmann an, der jeden Freitag bei den Gebeten dabei ist, obwohl er kein Muslim ist.In dem Projekt "Famak" vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben des DGB arbeitet er mit dem Imam zusammen, um Muslimen in Deutschland bei der Integration zu helfen. Zitzmann steht mit Organisationen und Behörden in Kontakt. Vor kurzem hat er etwa erfahren, dass einige Muslime immer zu spät zum Sprachunterricht kommen. Er wandte sich dann an Imam Khedr, der den Koran aufschlägt. Dort findet er etwa 80 Stellen, die daran erinnern, dass man auf Pünktlichkeit achten soll. "Auch Arbeit hat einen hohen Stellenwert im Islam. Alles ist besser, als Hartz IV zu bekommen. Alle Propheten hatten Berufe."So hilft der Imam seinen Gemeindemitgliedern mit der Religion, sich in der fremden Kultur zurechtzufinden. Auch die Familie genieße einen hohen Stellenwert. "Wenn es in der Familie friedlich ist, ist das ein guter Baustein für die Gesellschaft. Das feiern wir auch an Weihnachten."