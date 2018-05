Der Abiturjahrgang 1983 des Elly-Heuss-Gymnasiums feierte das 35-jährige Jubiläum. Doris Kopp, Martina Kayser, Doris Thurm, Karin Haberland und Claudia Schick hatten das Klassentreffen organisiert. 43 Schülerinnen sagten zu. Lisa Nikol-Eryazici, ehemalige Schülerin und jetzt evangelische Pastorin, gestaltete eine ökumenische Andacht in St. Bartholomäus in Rothenstadt. Sie ermunterte ihre Mitschülerinnen, das Haus des Lebens zu strukturieren, das Fundament zu sichern und auf Fels zu bauen. "Gott bietet seine Mitarbeit an." Gefeiert wurde im Garten des "Salute", wo auch mit einigen Lehrern auf die gemeinsame Zeit angestoßen wurde. Gekommen waren Ehemalige aus München, Trossingen, Donauwörth und Ingolstadt. Ex-Schülerinnen schrieben aus den USA, der Schweiz, Spanien und Österreich und wünschten ein freudiges Wiedersehen.