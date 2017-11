Will Wilde und Band im Parapluie

Im August spielte Will "Harmonica" Wilde mit seiner damals hochschwangeren Schwester Dani im "Tucan" einen Gig bei der "Acoustic Tour". Inzwischen ist das Schwesterchen Mama geworden und Will Onkel einer Nichte. Klar, dass sich die beiden auf der Bühne eine Zeitlang nicht sehen. Deshalb hat der muskulöse Kerl aus Brighton seine Bluesharp eingepackt und sich mit zwei Kumpels und einer Bassistin allein auf die Socken gemacht.

Und zwar quer durch Europa. Der Festlandteil der Tour ist Geschichte. Das letzte Konzert war das nun im "Parapluie". Den Gig verdankte Weiden der dicken Freundschaft zwischen den Wilde-Geschwistern und Bernhard Stangl. Der hat auch herausgefunden, dass der Grandpa der beiden weiland als britischer Kriegsgefangener in einem Außenlager von Flossenbürg interniert war.Seit Will 16 ist, bläst der Brite auf der Mundharmonika - anfangs bis seine Lippen bluteten. Längst zählt er zu den besten seines Fachs. Man nennt ihn bereits den "Hendrix der Bluesharp". Die meisten Songs stammten aus eigener Feder. Andere waren von Led Zeppelin, Free oder Deep Purple, wie die fast nicht wiederzuerkennende Nummer "Lazy".Auch Jethro Tulls "Locomotive Breath" verpasste das Quartett eine nagelneue, ureigene Note. Völlig verändert waren Melodie, Rhythmus und Dynamik. Bei Bassistin Victoria Smith war deutlich hörbar und erkennbar, dass sie eigentlich Punkerin ist. Mit seinen drei Side-Leuten gelang dem Briten ein Auftritt voller Intensität, untermalt von Zwiesprachen mit der ausdrucksstarken, akustischen Gitarre (Stuart Dixon) und dem harmonierenden Bass- und Schlagzeugspiel (Alan Taylor).Kaum auf der Bühne hatte die Band das Publikum in ihren Bann gezogen. Überhaupt war der Sound rau, heftig und tief mit den Blues-Wurzeln verhaftet. Da gab es nichts Weichgespültes fürs Radio. Diese Sounds und Posen waren für Clubs gemacht. Wilde, der Wilde, war vor seinem Publikum explodiert. Mit seiner winzig erscheinenden Harmonika blies er sich außerdem durch die Zuschauerreihen.