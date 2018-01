Skat hält fit. Das beweist Willi Auschner, der nach Clubangaben älteste Spieler Bayerns. Mit seinen 98 Jahren belegte er den sechsten Platz bei der Meisterschaft. Nicht um das Geld geht es dem Skatclub Contra, der seit 1952 besteht, sondern um das gemeinsame, gesellige Kartenspiel.

Einmal in der Woche treffen sich die Clubmitglieder. "Dann absolvieren die Spieler an Dreier-Tischen 36 Spiele oder am Vierer-Tisch 48 Spiele nach Punkten", erklärt Vorsitzender Günter Werner. Der Einsatz pro Spiel betrage 2,50 Euro. "Die Besten 20 kommen in die Wertung, die Spielgelder werden gesammelt und als Meisterprämien ausbezahlt."170 Euro bekomme so der Sieger, jeweils 10 Euro weniger die Nächstplatzierten. Für sieben Skat-Abende reiste der ehemalige Vorsitzende Wolfgang Lubig extra an. Er nahm außer Konkurrenz teil und erhielt als Anerkennung 50 Euro Fahrgeldzuschuss. Günter Werner überreichte den Wanderpokal, die Preisgelder übergab Kassenwart Manfred Voigtritte. Meister wurde Max Winklmann mit 28 033 Punkten, den zweiten Platz belegte Manfred Voigtritte (26 365). Dritter wurde Bernd Diegel mit 25 043 Punkten, Platz vier belegte Maria Bäumler (24 851). Fünfter wurde Günter Werner (22258) vor Willi Auschner (19 638) auf Platz sechs und Alfons Amend (18 181) auf Platz sieben. Platz acht ergatterte Sabine Ingendorf mit 18 136 Punkten.