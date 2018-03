Man ist so alt wie man sich fühlt. Bei einem Blick auf das Leben von Willi Kuhnke bekommt dieses Sprichwort eine ganz andere Dimension. Bei bester körperlicher und geistiger Verfassung feierte der gebürtige Westpreuße seinen 95. Geburtstag. Dabei hat es das Leben nicht immer gut mit ihm gemeint.

Fünf Jahre Krieg, Verwundung und Gefangenschaft waren Stationen, wie sie Unzählige seiner Generation erlebten. Dabei hatte er noch Glück im Unglück, dass er in britische Gefangenschaft geriet. Nach seiner Entlassung konnte der gelernte Autoschlosser noch zehn Jahre als Zivilangestellter sein Brot bei der britischen Armee in Munsterlager verdienen. Hier lernte er seine Frau kennen, mit der er 44 Jahre den gemeinsamen Lebensweg gehen durfte.Nach der Gründung der Bundeswehr trat er in den aktiven Dienst ein und war zuletzt Werkstattleiter am Standort in Weiden. Seine beiden Töchter fanden in Bayern ihren Lebensmittelpunkt, so zog auch er mit seiner Frau 1988 nach Pfreimd. Mit den Eintritt in den Ruhestand begann für den begnadeten Handwerker aber erst so richtig das Leben zu pulsieren. Erst erlernte er den Beruf des Schneiders, in dem er beachtliche Fertigkeiten entwickelte und wurde anschließend noch Bäcker. Seine Torten sind wahre Kunstwerke.An seinem Geburtstag durfte Bürgermeister Richard Tischler, der die Glückwünsche der Stadt Pfreimd überbrachte, die selbst gebackenen Nußecken verkosten. Seit dem Tod seiner Frau vor 28 Jahren versorgt Willi Kuhnke seinen Haushalt alleine. Der regelmäßige Besuch des Fitness-Studios gehört zu seinen liebgewonnenen Aktivitäten. Auch seine sechs Enkel und drei Urenkel halten den Opa auf Trab und wünschten ihm zu seinem Geburtstag alles Gute.