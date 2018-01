Weiden/Neustadt. Mit ungeräumten Gehsteigen wird Marc Badhorn selten konfrontiert. Stattdessen wünscht er sich besseres Durchkommen für die Räumfahrzeuge in Weiden. Probleme mit zugeparkten Straßen kennt nicht nur er.

"Anlieger müssen ihren Gehweg räumen. Wenn sie keinen haben, sollte ein Meter entlang des Zauns geräumt sein", erklärt Rainer Hecht vom Windischeschenbacher Bauamt. Geräumt werden muss werktags zwischen 7 und 20, sonntags zwischen 8 und 20 Uhr. Verstöße gegen diese Räumpflicht sind ihm allerdings keine bekannt. "Das einzige Problem, auf das wir immer wieder stoßen, sind ungünstig geparkte Autos."Das kennt auch Johannes Neumann, Leiter des Neustädter Bauhofs. Auch hier werden die Gehsteige ordnungsgemäß geräumt. "Damit haben sich die Leute wohl abgefunden." Nur zugeparkte Straßenzüge machen den Winterdienstlern oft einen Strich durch die Rechnung. Neumann: "Die Anton-Wurzer-Straße mussten wir sogar aus der Hauptstrecke für den Schneepflug herausnehmen, weil wir einfach nicht mehr durchgekommen sind.""Wenn meine Leute mit den Räumfahrzeugen nicht durchkommen, haben sie die Anweisung, umzukehren", erklärt Reinhold Sternkopf vom Pressather Bauamt. Seine Männer sind bei Neuschnee mit drei Räumfahrzeugen von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr unterwegs. "Vor allem im Bereich der Altstadt und in den neuen Siedlungen werden die sowieso schon engen Straßen gerne als Parkplätze genutzt." Im schlechtesten Fall haben die Anwohner also dann das Pech, dass ihre Straße nicht geräumt werden kann. Der Weidener Winterdienst-Chef Marc Badhorn empfiehlt dagegen: "Uns wäre oft sehr geholfen, wenn die Autos nicht parallel an beiden Straßenseiten parken würden, sondern nur versetzt." Ideal wären drei Meter Platz.Ansonsten lobt er die Weidener aber, vor allem für ihren Einsatz an der Schneeschippe. "Natürlich kontrollieren wir die Gehsteige immer wieder. Und wenn jemand wiederholt seiner Räumpflicht nicht nachkommt und damit Fußgänger gefährdet, würden wir den Gehsteig auch auf Kosten des Eigentümers räumen lassen." Das sei aber gar nicht nötig. "Uns ist aufgefallen, dass die meisten inzwischen räumen lassen." Sei es aufgrund des Alters oder Berufstätigkeit - viele Weidener Gehsteige würden von Dienstleistern geräumt.Das Streuen von Salz ist für Weidener und Pressather Bürger nur bei Glatt- oder Blitzeis gestattet. "Wenn wir jemanden Salz streuen sehen, weisen wir ihn beim ersten Mal nur freundlich darauf hin", berichtet Badhorn. Wer gegen Ratschläge resistent sei, würde ans Ordnungs- oder Umweltamt übergeben. In Vohenstrauß hingegen wird die Verwendung von Streusalz nicht sanktioniert. "Aber hier gilt die Devise: Weniger ist mehr", mahnt Karl Frey, Außendienstleiter des Vohenstraußer Bauhofs. "Ich kann Splitt als Streumaterial nur empfehlen", so Reinhold Sternkopf. "Sand ist rundkörnig, Splitt dagegen ist griffiger für Schuhsohlen." Die Gefahr für Fußgänger sei deshalb mit Splitt meist weitestgehend gebannt."Unser größtes Problem ist aber, dass viele Leute den Schnee von ihrem Hof auf die Straße schippen", so Sternkopf. "Auch vor Hochhäusern gäbe es Grünflächen, auf die der Schnee befördert werden kann." Karl Frey lobt sich da die Vohenstraußer: "Da sind die Bürger sehr vernünftig, Probleme haben wir keine." Und je länger der Winter dauere, desto besser spiele sich die Räum-Routine ein.