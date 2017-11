Überfrierende Nässe führte zu den ersten witterungsbedingten Unfällen in diesem Winter in der Oberpfalz. Die Polizei wurde am Sonntag, 12. November, zwischen 13 Uhr und 16 Uhr zu etwa 20 Verkehrsunfällen und einer Vielzahl von Einsätzen am Sonntagabend und in der Nacht gerufen.

Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Als Unfallursache nennt die Polizei überwiegend nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatten Straßen. Die meisten Unfälle geschahen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Viele Bäume stürzten im Kreis Neustadt/Waldnaab um.Zu den oben genannten Unfallzahlen kamen in der Zeit zwischen 16 Uhr und Mitternacht noch eine Vielzahl von Einsätzen hinzu, heißt es im Pressebericht.Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Einsätze, die über die Notrufnummer 110 gemeldet wurden. Direkte Verständigungen der Feuerwehr über die Nummer 112 gehen bei der jeweiligen ILS ein.