ÄLRD: Dr. Gudrun Graf bestellt

Weiden. (jut) Dr. Gudrun Graf ist die Richtige. Da sind sich die Verantwortlichen des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Nordoberpfalz sicher. Auch Graf sei überzeugt von der neuen Konstellation: "Wir werden die Besten in ganz Bayern werden."Ab 1. Juli ist Gudrun Graf die neue Ärztliche Leiterin Rettungsdienst (ÄLRD). Dazu wurde sie jetzt vom ZRF Nordoberpfalz bestellt. Verbandsvorsitzender Landrat Andreas Meier betonte, wie wichtig ein funktionierendes Rettungswesen für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei. Denn es gebe viele Probleme, mit denen die Rettungsdienste zu kämpfen hätten. "Das, was der Polizei schon seit Jahren passiert, ist nun leider auch auf ehrenamtliche Helfer übergegriffen: Man ist Zielscheibe des Hasses." Meier spricht dabei sogar von Angriffen auf Sanitäter und Feuerwehrler.Zudem mache der demografische Wandel Sorgen. Viele Arztpraxen würden schließen, gerade auf dem Land. "Die Leute kriegen das Gefühl, dass einem nicht mehr adäquat geholfen werden kann, da die Wege zu lang sind."Angesichts der Probleme sei es extrem wichtig, dass man kompetente und erfahrene Führungskräfte habe. Die nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen, sondern auch direkt vor Ort im Einsatz sind. Das alles trifft auf Dr. Gudrun Graf zu. "Sie ist sehr, sehr gut geeignet", lobte der Landrat. Sie besitze ganz wichtige Schlüsselqualifikationen für den Job. Seit 1992 ist Graf Notärztin, seit 2000 leitende Notärztin. Sie kombiniert einen reichen Erfahrungsschatz mit einem leidenschaftlichen Engagement. "Es gibt wenige Menschen, die mehr Spenden sammeln als sie."Franz Rath , Kreisgeschäftsführer des Kreisverbands Weiden-Neustadt, ergänzte: "Gerade was Engagement und Ehrenamt betrifft, ist sie unübertroffen." Ein weiteres Plus: "Sie hat gute Kontakte zu den Leuten, die Geld haben." Momentan sammelt sie Spenden fürs Rotkreuzhaus in Neustadt. "50 000 Euro brauchen wir, die Hälfte haben wir schon", erzählte Graf. Auch abseits der finanziellen Seite hat sie bereits viel erreicht. "Das Reanimierungsgerät Lukas 2 war 2013 ein Pilotprojekt bei uns in Neustadt, jetzt ist es in ganz Bayern eingeführt worden."Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß fand ebenfalls nur lobende Worte für Dr. Graf: "Notarzttätigkeit in unserem Gäu hat ein Gesicht, nämlich ihres." Für Graf ist die Stelle nichts Neues, auch die Jahre zuvor hatte sie diese bereits inne - allerdings zusammen mit Dr. Josef Kick und Dr. Florian Neuhierl . Nun ist sie für die nächsten fünf Jahre alleinige Leiterin, und zwar hauptamtlich. Seit einer Änderung im letzten Jahr wird der ÄLRD in einer Halbtagsstelle nur noch mit einer Person besetzt.ZRF-Geschäftsführer Alfred Rast ist überzeugt, dass es funktioniert: "Wir haben in den letzten fünf Jahren gut zusammengearbeitet und werden auch jetzt gut zusammenarbeiten." Als ÄLRD ist Dr. Gudrun Graf fürs medizinische Qualitätsmanagement im Bereich des ZRF Nordoberpfalz zuständig.