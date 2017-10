Über das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 wird sehr viel geredet, auch beim Partner-Circle-Treffen an der OTH. Doch niemand weiß so ganz genau, was tatsächlich kommen wird. Wie soll in dieser Situation die Ausbildung geplant werden?

Völlig neue Denkmuster

"Master" in Ethik

Wir wissen nicht, welche Skills wir schulen müssen. Harald Stuhlmann, Finanzchef bei Continental

"Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit und Bildung der Zukunft" lautete das Schwerpunktthema des 14. PartnerCircle-Treffens an der OTH . OTH-Präsidentin Andrea Klug begrüßte 28 Partnerunternehmen. Die Stichworte für die Podiumsdiskussion lieferte der Vortrag von Thilo Weber, Experte für Bildungspolitik beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebauer (VDMA)."Sicher ist, es wird große Veränderungen geben, aber Vorhersagen sind Kaffeesatzleserei", stellte Weber zusammenfassend fest. Er zitierte aus wissenschaftlichen Studien, deren Ergebnisse völlig gegensätzlich sind. Während die einen behaupten, dass durch die Digitalisierung in Deutschland 18 Millionen Arbeitsplätze wegfallen würden, prognostizieren andere für das Jahr 2030 eine Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. "Es gibt total unterschiedliche Prognosen."Die größte Herausforderung sieht er in der Nachqualifizierung der Beschäftigten. Auch müssten in den Betrieben die Forschungs-und Entwicklungsbereiche stärker mit den Ausbildungsabteilungen kooperieren. Sicher ist sich der Experte darin, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter steigen. Das Bildungssystem sei "vielleicht zu 40 Prozent auf die zu erwartenden Veränderungen vorbereitet", sagte Gerresheimer-Manager Manfred Baumann. Baumann erwartet auch Verluste für den Arbeitsmarkt, da Mitarbeiter in vorgelagerten Arbeitsfeldern "extrem schwer zu qualifizieren sind". Kritisch sieht Baumann das "verschulte Ausbildungssystem".Ähnlich äußerte sich Harald Stuhlmann, Finanzchef bei Continental. "Wir wissen nicht, welche Skills wir schulen müssen." Sicher sei, dass es um völlig neue Denk- und Handlungsmuster gehen werde. Stuhlmann erwartet dennoch, dass die Digitalisierung keine so gravierenden Einschnitte wie die erste industrielle Revolution mit sich bringen werde. Ein "Umdenken" fordert Stuhlmann bei vielen Betrieben, die noch "in der Massenfertigung von Industrie 2.0 verhaftet sind".Claudia Bahmann, Personalchefin beim Automobilzulieferer Novem, plädiert dafür, dass die Vorbereitung der Mitarbeiter auf die Digitalisierung zu einer Kernaufgabe eines Unternehmens gemacht werden und dabei abteilungsübergreifend "gedacht" werden müsse.OTH-Präsidentin Klug meint: "Wir sind gut gerüstet, die jungen Menschen für die Digitalisierung auszubilden." Die Weiterbildung für die Zielgruppe Unternehmensmitarbeiter werde weiter ausgebaut. Sie will auch zukünftig Themen anbieten, "die nicht unbedingt Fachbezug" haben. Etwa den Masterstudiengang "Ethik und Nachhaltigkeit".Dekan Clemens Bulitta (Wirtschaftsingenieurwesen) fragt kritisch: "Setzen wir die richtigen Schwerpunkte, wenn wir in Deutschland hauptsächlich in Produktionsbereichen erfolgreich sind?" Und er fragt auch: "Machen wir Ausbildung oder Bildung?" Nur die Meta-Ebene erzeuge Persönlichkeiten: "Und da sind wir hintendran." Moderiert wurde die Diskussion von OTH-Professor Ralph Hartleben. Als neue Mitglieder begrüßte OTH-Vizepräsident Alfred Höß Epoxonik GmbH Reaktionsharzsysteme, Julius Lippert GmbH & Co KG und die Techniker Krankenkasse.