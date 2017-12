Dosen-Hanswurst Hans Wittmann und Ehefrau Sonja haben sich von den Märkten in Weiden, Vohenstrauß und Grafenwöhr verabschiedet. Kunden, die bereits ihre Weihnachtsbestellungen abgegeben hatten, haben die beiden abgesagt.

Jetzt sind sie dabei, ihr Verkaufsfahrzeug zu veräußern und neue berufliche Perspektiven zu suchen. Derzeit sind sie mit dem Internethandel ausgelastet. Anfang Dezember hätten sich die beruflichen Wege der Brüder Hans und Alfons wegen verschiedener geschäftlicher Vorstellungen getrennt, sagte Hans.Alfons bestätigte die geschäftliche Trennung und führte betriebswirtschaftliche Gründe an. "Das ist für die Produktion einfacher." Neben der Hofmetzgerei sei er weiterhin in Weiden mit einem Verkaufsfahrzeug unterwegs und in den Regionaltheken von Supermärkten vertreten. Vor kurzem bekam er die Genehmigung, seinen Hof in Parkstein im kommenden Jahr auf Freilaufhaltung der Schweine umzustellen. Alfons hat insgesamt zehn Mitarbeiter.Der 53-jährige Hans vermarktete seit 2009 die Fleisch- und Wurstprodukte des acht Jahre jüngeren Bruders und den Käse von Schwester Renate Lang auf den Märkten und im Internet. "Wir verstehen uns weiterhin und feiern Weihnachten gemeinsam bei meiner Schwester. Das ist ausgemacht", so Hans und Alfons.Der Ältere ist gelernter Kfz-Meister und technische Betriebswirt. Er hatte 2009 bei ATU gekündigt. "Den Umbau und die Entlassungen nach dem Eigentümerwechsel wollte ich als Abteilungsleiter nicht mittragen." Von Anfang an mit im Verkaufswagen war Ehefrau Sonja. Sohn Simon half ebenfalls mit - soweit es die Lehre als Einzelhändler zuließ."Du tauchst in Familien ein, erlebst Freude und Leid. Das familiäre Verhältnis zu den Kunden, das gibt es nur auf dem Markt", erinnert sich Hans. Kalt war ihm auch dank Fußbodenheizung im mobilen Laden nie. "Aber wenn Du mit den Kollegn redest, die draußen stehen, dann weißt Du: Die müssen wirklich frieren." Das Aufstehen 4 Uhr in der Früh war anfangs ungewohnt. "Nach einem Jahr hast Du das drin. Jetzt ohne Markt wache ich auf und denke, was mach ich jetzt."Wittmanns Platz am Unteren Markt hat der Schweinmühlner Hans Senft eingenommen, der vorher etwas im Abseits gestanden sei, informierte der Vorsitzende des Bauernmarktvereins, Josef Wittmann. Mit den Parksteiner Namensvettern ist er nicht verwandt. "Ob wir den freigewordenen Platz wieder mit einem bäuerlichen Lebensmittel-Anbieter besetzen, müssen wir noch mit der Stadt Weiden besprechen." Intensiv suche man unabhängig davon einen Anbieter für Schaffleisch.