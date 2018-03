Der Wohnungsmarkt in Weiden ist abgegrast. Vor allem Senioren zieht es vermehrt in die Stadt, sagt Stadtbau-Geschäftsführer Günther Kamm.

Der KAB-Kreisverband verknüpfte seine Josefi-Feier am Montagabend im "Café Mitte" mit einem gesellschaftlich brisanten Thema. Es ging ums Wohnen. Viele Bürger stellten sich nämlich die Frage: Wohin im Alter bei knapper Rente? KAB-Kreischef Hermann Stadler: "Ich persönlich ärgere mich jedes Mal, wenn ich die Schweiger- oder Dr.-Seeling-Straße entlangfahre. Überall leere Wohnungen. Was könnte man da nicht alles machen?"Als kompetenten Gesprächspartner hatte sich die KAB den Geschäftsführer des Wohnungsbauunternehmens Stadtbau, Günther Kamm, geladen, der speziell den Weidener Wohnungsmarkt, vor allem am Beispiel der Stadtbau, beleuchtete. "Hatten wir 2015 noch fünf Prozent Leerstand und Mini-Mieten, hat sich der Wohnungsmarkt in den letzten drei Jahren explosionsartige entwickelt." Allerdings nicht ganz so deutlich wie in anderen Oberzentren.Die Stagnation, von der man damals ausgegangen sei, habe sich nicht bewahrheitet. Als Grund nannte Kamm den Zuzug, und nicht nur den von Asylbewerbern. "Auch Senioren aus den Landkreisen drängen in die Stadt, weil hier die Infrastruktur einfach besser aufgestellt ist. Nachdem sich die Lage auf niedrigem Niveau eingependelt hatte, spüren wir heute die massiven Veränderungen überdeutlich."Zur Teuerung habe wesentlich auch die Politik beigetragen. Kamm nannte Brandmelder, Legionellenprüfung, Energiepass und anderes. "All das erhöht die Kosten für die Umlagen." Kamm zeigte sich überzeugt, dass maßgeblich die Niedrigzinsphase für die Entwicklung verantwortlich war. "Die Immobilienpreise sind aufgrund exorbitanter Nachfrage explodiert, weil niemand mehr wusste, was er mit seinem Geld anstellen sollte.""Und heute stellen die Leute fest, dass sie bei solch hohen Investitionen auch bei den Mieten kräftig zulangen müssen, damit sich das Ganze irgendwann rechnet." Politische Versuche, der Entwicklung gegenzusteuern, wie etwa Mietpreisbremse - "die es in Weiden nicht gibt" - bewirkten eher das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bewirken sollten. Warum? "Weil man heute schon macht, was man eigentlich morgen erst machen würde, weil man befürchtet, es morgen nicht mehr machen zu dürfen."Kamm: "In meinen Augen erhöht diese Maßnahme die Mieten viel deutlicher, als dass es Regulierung bringen würde." Bei der Stadtbau hatte man seit 2015 eine Mietsteigerung von acht Prozent, sagte der Geschäftsführer. "Viel deutlicher gestiegen sind die Preise bei den Neuvermietungen. Hier liegen sie bei 15 Prozent." Kamm sprach von eineinhalb Prozent Leerstandquote. Was bedeute, dass Wohnungen nur kurzzeitig frei seien - ein, zwei Monate lang - und auch nur bei Umzug, "weil wir dann sanieren." Kaufmann Kamm mahnte weiter: "Was mir momentan Sorgen bereitet: Wir liegen bei fast allen Wohnungen zwischenzeitlich deutlich über dem, was für Transfereinkommensbezieher an Mieten bezahlt wird. Hier können wir nur noch Wohnungen anbieten, indem wir deutlich unter die Quadratmetergrenzen gehen. Ansonsten hätten wir gerade noch sieben, acht Prozent unserer Bestände, die in die Grenzen passen."