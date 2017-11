"Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn es passiert", sagte einmal Woody Allen. "Wir leben in einer Zeit, die Fragen zum Jenseits verdrängt", meint Wolfgang Stöckl. Umfragen auch unter Christen würden dies bestätigen. In seinem Vortrag bei der KAB Weiden-Ost "Himmel, Hölle, Fegfeuer - was dürfen wir erhoffen", hält der Leiter der Erwachsenbildung im Bistum Regensburg mit dem Wort des Kirchenlehrers Augustinus entgegen: "Wer den Tod fürchtet, der liebt Gott nicht."

Gegen eine panische Vergötzung des Lebens hätten die frühen Christen den Todestag als "dies natalis", als Geburtstag, gefeiert. Dies habe etwas Befreiendes. Gleich zu Beginn stellt Stöckl klar: "Himmel, Hölle, und Fegfeuer sind keine Orte, sondern jenseitige Beziehungsaussagen im Verhältnis zu Gott." Auch wenn die Bibel als Jenseits-Orte nur Himmel und Hölle kenne, habe das im Mittelalter ausgebaute Fegfeuer als "Durchgangsstation zum Himmel" seine durchaus biblisch begründete Berechtigung. Dabei soll man sich das Purgatorium, so der theologische Begriff des "Ortes der Läuterung", ebenfalls nicht als zeitlich gedehnten Vorgang vorstellen. Der Mensch erkenne sich vielmehr schmerzlich in seiner moralischen Nacktheit, angewiesen ganz und gar auf die Barmherzigkeit und Liebe des Erlösers. In diesem Sinne könne man auch von "Armen Seelen" sprechen. Für Papst Benedikt XVI. bedeute Fegfeuer, "Gott selber bringt noch zurecht, was wir nicht zurecht bringen konnten".Hölle werde in der Heiligen Schrift als eine tatsächliche Möglichkeit beschrieben, wenn ein Mensch aus eigenem Antrieb und in hinreichender Erkenntnis sich entschließe, ein endgültiges und bewusstes Nein zu Gott zu sagen. Zugleich betonte er, dass Kirche von keinem Menschen je festgestellt habe, dass er in der Hölle sei; anders als bei Menschen im Himmel, wenn von Heiligen die Rede ist.Der Gedanke der Wiedergeburt, sei eigentlich keine befreiende Vorstellung und auch nicht mit dem Christentum vereinbar. Oft werde der Himmel zudem sehr verkitscht dargestellt. Er verweist auf ein Zitat des Paulus: "Unsere Heimat ist im Himmel." Für den Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung ist "Heimat" sei das eingängigste Begriff, um heute mit guten, hoffnungsfrohen Gedanken die Sehnsucht nach dem Himmel zu wecken.