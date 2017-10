"Wutwahl" live aus Weiden

Nach zweieinhalb Jahren sendet das Bayerische Fernsehen wieder eine Folge von "Jetzt red i" aus der Weidener Max-Reger-Halle. Das Thema am Mittwoch, 25. Oktober, ab 20.15 Uhr lautet "Nach der Wutwahl - Jetzt muss die Politik liefern". Mit den Bürgern diskutieren die Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht (CSU), Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) und Petr Bystron (AfD), der auch Landesvorsitzender seiner Partei ist. Warum in Weiden? "Die Stadt ist mit einer Arbeitslosenquote von aktuell sechs Prozent Schlusslicht in der Oberpfalz", heißt es in der Ankündigung. "Und das schon seit vielen Jahren. Daraus resultiert Angst vor Altersarmut. Außerdem ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ein Problem." Die Moderation übernehmen Tilmann Schöberl und Franziska Storz.