Am 4. Mai sind Nelli und Vladimir Akst 50 Jahre verheiratet. Einen Tag später feiern sie die goldene Hochzeit im großen Saal des Vereins "Neue Zeiten" im Kreise der großen Familie. In Qaraghandy (Kasachstan) sind die Eheleute geboren und aufgewachsen. Die standesamtliche Trauung feierten sie ebenfalls dort, ehe sie sich ein Häuschen mit Garten und vielen Obstbäumen kauften. Drei Kinder mit Lilia , Waldemar und Maria hatten dort viel Platz zum Spielen. Als 1994 Tochter Lilia nach Deutschland zog, kamen die Eltern nach und wohnten zuerst in Grafenwöhr, dann in Gutenberg bei Kemnath. Nelli Akst fand Arbeit bei Siemens in Kemnath. Jetzt zum Rentenbeginn zog das Paar nach Weiden um. Zur Waldrast wohnt auch Tochter Maria. Inzwischen gratulieren zehn Enkelkinder den Großeltern. Wenn Enkelin Eveline aus der Hans-Schelter-Schule kommt, geht sie oft zur Oma, die schon gekocht hat. Ein Hobby von Nelli Akst ist die Ahnenforschung. Sie verfolgt akribisch die Geschichte beidee Familien bis ins 17. Jahrhundert. Zu dieser Zeit zogen Deutsche ins Wolgagebiet, ehe sie nach 1945 zwangsumgesiedelt wurden. "Noch meine Großeltern haben Deutsch gesprochen, das beherrschen auch wir noch." Glückwünsche übermittelte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß mit einer Blumenschale.