Schon beim Zeltaufbau waren die Kinder und Jugendlichen voll bei der Sache: Die Ferienzeit begann bei der Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft (RFZG) mit einem Zeltlager. Zwei Tage lang kümmerten sich die Betreuerinnen Sabine Hero, Larissa Wolfram, Saskia Renner und Johanna Häring um 22 Kinder. Am Nachmittag studierten die Mädchen Tanz- und Turneinlagen für die Hallen-Beach-Party ein. Ein Völkerballspiel beschloss den ersten Tag, ehe nach dem Lagerfeuer alle in die Zelte zogen. In der Früh ging es am Tag darauf mit den Pferden auf den Geschicklichkeitsparcours. Dabei galt es für die Reiter, ihr Geschick im Hufeisenwerfen, Dosen abräumen und Hula-Hoop-Reifen schwingen zu beweisen. Am Ende wurden die Ponys noch geputzt und gesattelt. Vorsitzender Karl Market hatte zudem ein Swimmingpool aufgebaut, der Erfrischung brachte.