Polizeihauptmeister Klaus Ertl ist ein Mann der ersten Stunde bei der Zentralen Bußgeldstelle für Fahrgelddelikte (ZBFD). Und diese Stelle feiert ein Jubiläum. Grund zur Freude bietet das nur bedingt. "Wir sind sehr gut ausgelastet. Die Zahlen steigen. Im Jahr gehen etwa 30 000 Akten über unsere Schreibtische", sagt Ertl. Er blättert gerade in einem ganz besonderen Vorgang. Es handelt sich um die 200 000. Akte seit Bestehen dieser Institution der Bundespolizei.

Die ZBFD wurde 2009 in Bärnau gegründet. Aktuell bearbeitet sie mit 37 Mitarbeitern in Bärnau und Weiden das Massendelikt "Schwarzfahrten" von den Bahnverkehrsunternehmen aus ganz Bayern. 2016 stießen zusätzlich 13 Tarifbeschäftigte aus dem regionalen Bereich dazu, die für die Bezwingung des Aktenbergs unbedingt von Nöten sind.Eines müsste man laut Ertl wissen: "Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die Erschleichen von Leistungen genannt wird." Und 200 000 Schwarzfahrer gibt es nun also binnen acht Jahren alleine in Bayern. "Damit wird klar, dass dieses Delikt auch beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet", sagt Polizeihauptkommissar Richard Seidl, Leiter der Zentralstelle und wie Ertl ein "Urgestein" in diesem Metier.Er und seine Mitarbeiter haben ausgerechnet, dass die übereinander gestapelten Akten einen Berg zwischen Weiden und Bärnau ergäben, der in seiner Höhe den Fahrenberg mit 801 Metern deutlich überragen würde. Ein symbolisches Mahnmal sozusagen gegen die mangelnde Zahlungsmoral von Bahnreisenden.Die Staatsanwaltschaften in Bayern loben die ZBFD für ihre akribischen Ermittlungen. Eine Strafanzeige der ZBFD gipfelt übrigens nicht selten in Gerichtsurteilen mit bemerkenswerten Strafen. "Monatlich werden rund 20 Haftbefehle erlassen, es kommt zu etwa 300 Verurteilungen", weiß Seidl. Darunter waren heuer etwa ein Jahr Gefängnis für 24 Schwarzfahrten. Oder: 4400 Euro Geldstrafe für eine Fahrt ohne Ticket. Das Ticket hätte 5,40 gekostet. "Ein kurioses Urteil liegt schon ein paar Jahre zurück," erinnert sich Ertl: "Eine Frau ohne Einkommen wurde vom Gericht zum Häkeln von fünf Mützen für eine soziale Einrichtung verdonnert." Ertl legt die Akte zurück. Die aktuellen Fälle warten.