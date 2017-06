Der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers hatte am Sonntag gegen 16 Uhr für einen 29-jährigen aus Weiden unangenehme Folgen. Der Weidener hatte sich einen Joint gedreht, während er in der Fehrstraße in einem Auto wartete. Bevor er losfuhr, steckte er sich den Joint an. Der Zeuge meldete das der Polizei, die den 29-Jährigen fasste.

Kein Führerschein

Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Fahrer eines BMW offenbar einen Joint drehte, während er in der Fehrstraße auf seinen Mitfahrer wartete. Noch vor Fahrtantritt steckte er sich dann die „Tüte“ an. Der Zeuge meldete das der Polizeiinspektion Weiden, die nach dem Auto fahndete. Sie fanden das Fahrzeug letztlich erst an der Halteradresse.Anhand der recht guten Beschreibung des Zeugen stellte sich der Ehemann der Halterin aus mutmaßlicher Fahrer heraus. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten offen zu, einen Joint konsumiert zu haben, wies jedoch die angebliche Fahrt mit dem Auto zurück. Den angerauchten Joint händigte er den Beamten auch aus. Einen Führerschein hingegen konnte er nicht vorweisen, weil er keinen besitzt.Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Autos unter Drogeneinwirkung, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.