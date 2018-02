Alles Gute kommt von oben, sagt der Volksmund. In diesem Fall nicht: Ein 43-Jähriger aus Weiden hatte in den vergangenen Tagen sein Auto in der Stadt in einem Viertel mit hohen Häuserblocks abgestellt - und ausgerechnet von einem der Häuser löste sich ein Ziegelstein.

Er fiel am Dienstag vom Dach und landete direkt auf dem Dach des Fahrzeug des 43-Jährigen. Zu Schaden kam niemand und es blieb bei einer Delle am Pkw. Da sich der Besitzer nicht anders zu helfen wusste, verständigte er wegen des Schadens die Polizei. Die Beamten halfen ihm, den Hauseigentümer ausfindig zu machen. Nun können die beiden unter sich ausmachen, wer für den Schaden aufkommt - ohne Polizei.