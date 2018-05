Die Polizisten hatten einen Riecher. Am Mittwochabend kontrollierten sie in der Königstraße eine 29-jährige Weidenerin. Dabei entledigte diese sich einer angeblich leeren Zigarettenschachtel, heißt es im Pressebericht. "Bei einer Nachschau stellte sich dann heraus, dass die besagte Zigarettenschachtel noch nicht leer war." In ihr fanden die Beamten einen Joint. Die Droge wurde sichergestellt, und die Frau hat nun ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zu erwarten.