"Stolz zu sein auf die Oberpfälzer Mundart" empfahlen die Stadträte Gerald Bolleiniger und Alois Lukas am Freitagabend beim Leseabend im Alten Schulhaus. "Die Mundart ist unsere Muttersprache", sagte Bolleiniger. "Gerade die althergebrachten bäuerlichen Ausdrücke sind teilweise schon verschwunden", bedauerte Landwirt Lukas.

Den Mundartleseabend moderierte dieses Mal Wolfgang Leo Bäumler. Zünftig ging es mit spitzer Zunge oder auch nachdenklich los. Bäumler beleuchtete die "etwas andere Weihnachtsgeschichte" auf kritische Weise, berichtete von seiner Kunstfigur, dem "Schroidl-Sepp", die Anekdote "Wer niat frougt bleibt dumm" und erzählte "Bauernsprüche". Geniale Gedichte lieferte Markus Keßler aus Windischeschenbach. Am Stammtisch beim Ochsenwirt, wohin sich der Pfarrer begeben hatte, habe man festgestellt, Arthrose sei hauptsächlich auf einen "grauslichen Lebenswandel" zurückzuführen. Peinlich für den Geistlichen nur, dass gerade in der Zeitung gestanden war, dass der Papst darunter leide.Sehr lustig war auch Keßlers Bericht aus dem Fitness-Studio, dort könne man meinen, die "Doppelherz-Genossen" würden an den Strom angeschlossen, sobald eine junge Frau auftauche. Gertraud Mois Gedicht fand Anklang: Darin pries die Bäuerin aus Denkenreuth die Pausen, die einem durch eine lange Schlange an der Kasse oder durch eine rote Ampel geschenkt werden. Mois kritisierte in ihren Reimen, dass - trotz der Beteuerungen der Politik - neue Behörden doch immer wieder in den Ballungsräumen angesiedelt werden. Uli Keltsch berichtete von seinem "Gfrett mi'm Internet". Der gebürtige Oberfranke pries die Eigenheiten jeder Sprache, wobei der "ou"-Laut den Oberpfälzer besonders auszeichne. Mit zünftigen Melodien untermalten "Zottirama" (Markus Schulz und Reinhold Brey) die Mundartlesung. Das Duo aus dem Zottbachtal spielte mit Bariton und Steirischer den "Rashof Schottischen", die "Trahüttner Polka" und den "Kirchberger Franze".