Wer kennt ihn nicht, den Monumentalschinken "Die zehn Gebote" von Cecil B. DeMille. Die Szene, in der Moses mit anderen Sklaven der Ägypter Strohhalme in den Lehm treten muss, damit dieser weiterverarbeitet werden kann. Charlton Heston, der Moses spielte, dürfte bei einer Körpergröße von 1,91 Metern wenigstens Schuhgröße 46 gehabt haben. In Wirklichkeit mussten aber in ägyptischen Tongruben Kinder diese Arbeit erledigen, was jetzt jüngste Funde belegten.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München, Roxane Bicker, erläuterte bei einer Matinee im Keramikmuseum anlässlich der Reihe "Zu Gast in Weiden - Das besondere Objekt" nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Beschaffenheit altägyptischer Imitationen. Es ging ihr um die Bewertung und Erklärungen von "Fake News" im alten Ägypten. Wie die Expertin erläuterte, wurden für die Verwendung als Grabbeigabe Gefäße aus wertvollem Material, wie Metall oder Stein, kurzerhand in Ton oder Holz nachgeahmt. Man wollte sie auf diese Weise einer breiteren Schicht der Bevölkerung zugänglich machen. Dies lasse sich oft in der Vorgeschichte, also im vierten Jahrtausend vor Christus, beobachten. Seltener aber im Neuen Reich (1450 bis 1250 v. Chr.). Imitiert wurden sowohl charakteristische Typen, wie auch Farbgebung des wertvollen Materials durch entsprechende Bemalung. Das besondere Objekt, das Roxane Bicker und Museumsleiterin Stefanie Dietz enthüllten, stellt ein Scheingefäß aus Holz aus der Zeit der 18. Dynastie dar. Es imitiert ein Steingefäß und ist nicht hohl.Keramiken aus Nil-Ton oder dem teureren Mergel-Ton seien damals wertvolle Gegenstände gewesen. Töpfern war Männerarbeit. Frauen hätten lediglich Alltagskeramiken hergestellt. Und Tonscherben seien nicht etwa weggeworfen worden. Man habe sie entweder wieder mit Bändern an die Bruchstelle angebunden - "Uhu gab's damals nicht" - oder bei billigeren Waren in Schulen als Schreibmaterial verwendet.Schon zur Zeit Pharaos habe es Produktpiraterie gegeben. Fremdländische Gefäßtypen seien nachgeformt und nachgetöpfert worden. Oft auch mit Hilfe von Scheinoptiken. Die altägyptische Imitation ist noch bis zum Frühjahr im Internationalen Keramikmuseum zu sehen.