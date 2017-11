Zu viel Betrieb am stillen Feiertag

Wenn der Kathrein- und der Totensonntag auf den selben Tag fallen, kann man schon mal durcheinanderkommen. Verkaufsoffen auf der einen Seite, stiller Feiertag auf der anderen. An den letztgenannten hielt sich unter anderem eine Wettspielhalle in der Frauenrichter Straße nicht. Nach einer Kontrolle durch die Polizei war dann Feierabend. Außerdem habe sich eine peruanische Combo "äußerst musikalisch" gegeben, heißt es im Polizeibericht. In der Fußgängerzone habe das Trio Hits auf der Panflöte zum Besten geblasen und außerdem ein benzinbetriebenes Stromaggregat in gehöriger Lautstärke tuckern lassen. Die Gesetzeshüter beendeten das Konzert. Zugabe gibt's bei den stillen Feiertagen: Der nächste ist der Heilige Abend.