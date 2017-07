"Du bist mein Glück, du bist mein Stern", "Drei Engel mögen dich begleiten", "Bleibe froh und stets gesund, sorgenfrei zu jeder Stund" - wohl jeder hatte früher ein Poesiealbum, in dem diese oder ähnliche Sprüche standen.

Zum Internationalen Tag der Freundschaft am Sonntag suchen onetz, Der neue Tag, die Amberger und die Sulzbach-Rosenberger Zeitung Ihre schönsten Poesiealbums-Einträge. Schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail an. Die schönsten Einträge werden im onetz und in den kommenden Wochenendausgaben der Zeitungen veröffentlicht.