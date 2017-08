Am 8. August ist Weltkatzentag. Zu diesem Anlass suchen wir die lustigste Katze der Oberpfalz.

13,4 Millionen Katzen haben 2016 in deutschen Haushalten gelebt, berichtet der Industrieverband Heimtierbedarf. Oder anders gesagt: Mehr als jeder fünfte Haushalt in Deutschland hat eine Katze. Mit 8,6 Millionen folgen Hunde erst in großem Abstand.Von so viel Tierliebe profitiert natürlich auch die Wirtschaft: Gut 1,6 Milliarden Euro gaben die Deutschen voriges Jahr allein für Katzenfutter aus - und weitere 284 Millionen für Katzenstreu.So gut haben es leider nicht alle "Samtpfoten" hierzulande: Tierschützer gehen von rund zwei Millionen wildlebenden, herrenlosen Katzen aus, die in Hinterhöfen, Gärten oder im Umfeld von Fabriken ein trauriges Dasein fristen und sich unkontrolliert vermehren.