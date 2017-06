Zusätzliche Ausgabestellen für Notfallmappe

Wer sich unbedingt eine Notfallmappe besorgen wollte, war zuletzt in Nöten. Jetzt ist das hilfreiche Werk Ratgeber wieder erhältlich - auch leichter denn je.

(ske) Seit einigen Wochen ist die Neuauflage der "Notfallmappe" des Klinischen Ethikkomitees der Kliniken Nordoberpfalz AG wieder zu haben. Bisher war die neue Mappe ausschließlich an der Rezeption des Klinikums Weiden zu bekommen. Ab sofort wird es für interessierte Nutzer leichter. Sehr zentral im Herzen der Innenstadt gibt es den Ratgeber ab sofort bei den Buchhandlungen Stangl & Taubald sowie Rupprecht. Die Schutzgebühr von 1 Euro wird dabei nicht wegen der Zusammenarbeit mit den Geschäften erhoben, sondern dient der Finanzierung der Druckkosten. Das Geld leiten die Ausgabestellen im Klinikum und in den Buchhandlungen ohne Abzüge ans Ethikkomitee weiter.Die Notfallmappe wurde bereits 2013 für die Bürger der Stadt Weiden erstellt. 2014 waren alle Mappen vergriffen, 5000 Exemplare wurden nach einer Überarbeitung nachgedruckt. Auch diese Mappen waren bald weg. Nach einer erneuten Überarbeitung (Ergänzung um das Thema "Digitales Erbe") sind jetzt weitere 5000 Mappen erhältlich.Die Notfallmappe gibt es jedoch nicht nur in gedruckter Form, sie ist zudem digital auf den Webseiten der Kliniken AG ( www.kliniken-nordoberpfalz.de), der Stadt Weiden ( www.weiden.de) und der PR-Agentur "anis" ( www.pr-anis.de) abrufbar. Erstellt haben sie ehrenamtlich in aufwendiger Arbeit Susanne Kempf, Mitglied im Ethikkomitee, die Juristen Josef Sertl, Josef Hartwig, Johann Mirl und Dennis Herzog sowie Dr. Manfred Hausel, ehemaliger Ärztlicher Direktor und weiterhin Vorsitzender des Ethikkomitees.In der Notfallmappe kann der Nutzer alle wesentlichen Daten und Informationen für einen gesundheitlichen oder persönlichen Notfall erfassen. Damit soll im Akutfall ein schneller Zugriff möglich sein, ohne dass Angehörige, Betreuer oder Versorger zeitaufwendig in privaten Unterlagen suchen müssen.Der Nutzer soll also frühzeitig und im besten Fall bei guter Gesundheit eine Übersicht über alle Formalitäten zusammenstellen, die sein Leben umfassen. Im einzelnen soll sie enthalten: laufende Verträge und Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen, Bankverbindungen, Versicherungen, digitale Konten und mehr. Darüber hinaus enthält die Mappe Vordrucke für eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Der Nutzer findet zudem Anschriften und Telefonnummern, die notfalls von Belang sind.