Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch in der Innenstadt ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt fuhr gegen 17.55 Uhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Erhardstraße und wollte an der Kreuzung zur Ledererstraße diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen in der Ledererstraße ebenfalls geradeaus fahrenden Motorradfahrer mit Sozius. Das Zweirad hatte dort Vorfahrt.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad. Der Fahrer des Zweirades wurde dabei leicht verletzt und wurde ins Klinikum eingeliefert. Dort musste er allerdings nur ambulant versorgt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2500 Euro. Den Autofahrer erwarte ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr, heißt es in der Mitteilung weiter.