Als ein 67-jähriger Weidener zu seinem Auto zurückkehrte, erlebte er keine schöne Überraschung: Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 18. Januar, 17 Uhr bis Freitag, 19. Januar, 16.45 Uhr sein Glasschiebedach eingeschlagen. Laut Polizeiangaben hatte der Mann sein Auto in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a geparkt. Der Schaden beträgt 800 Euro.

Am Freitag, 19. Januar, haben Unbekannte laut Polizeiangaben das Fahrzeug einer weiteren Weidenerin beschädigt. Das Auto stand von 12.30 Uhr bis 16 Uhr in der Etzenrichter Straße (Ortsteil Rothenstadt). Eine unbekannte Person verkratzte in dieser Zeit das Auto an der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Fällen unter der Telefonnummer 0961/4010.