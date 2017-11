Sie wollen getragener Kleidung ein zweites Leben schenken: Die beiden Jungunternehmer Lisa Samhammer und Florian Hagn verkaufen Klamotten, die noch eine Chance verdient haben.

Nur "alte" Klamotten?

Spaß und Herzblut

Verborgene Schätze

Jeden Tag hängen neue Klamotten an den Kleiderständern der jungen Firma "Second Life Fashion". Alle warten sie darauf, neues Leben eingehaucht zu bekommen. Rund 5000 Anziehsachen aus zweiter Hand findet man auf ihrer Internetseite, viele davon kombiniert zu Outfits: Reinschlüpfen, fertig.Aus ganz Deutschland schicken Mädchen und Frauen ihre ungeliebten und ungetragenen Klamotten zu ihnen: Lisa Samhammer und Florian Hagn bereiten sie auf und kombinieren sie. Mit wenigen Mausklicks finden die Outfits aus Weiden neue Besitzerinnen überall in der Republik.Nach eineinhalb Jahren haben die beiden mehr als 3000 Pakete versandt, und die ersten Mitarbeiter eingestellt. "Alle zusammen sind wir jetzt schon acht." Florian Hagn zählt noch mal nach. Er glaubt es fast selbst nicht. Der 24-Jährige kommt aus Etzenricht und ist seit einem halben Jahr mit seinem "International Management"-Studium fertig. Er und Lisa Samhammer sind schon seit sieben Jahren ein Paar. "Gerade unsere gemeinsame Zeit in Vietnam hat uns gezeigt, dass wir toll zusammenarbeiten können", schwärmt Hagn. "Wir unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns toll", fügt seine Freundin hinzu. In einer Woche gibt die Psychologie-Studentin ihre Bachelorarbeit ab. "Das ist schon ein wenig stressig. Aber es lohnt sich."Ihre Leidenschaft zu Second-Hand-Klamotten pflegt Lisa schon seit einigen Jahren. Sie erinnert sich: "Anfangs habe ich bei Ebay und Kleiderkreisel verkauft." Und zwar ihre eigenen Klamotten. "Ich denke, das geht jedem Mädchen und jeder Frau so: Schon beim Kauf mancher Kleidungsstücke weiß man, dass man sie selten oder nie anziehen wird. Egal, wie toll sie sind. Die Sachen hängen dann monate- oder jahrelang im Schrank und sind noch top in Schuss." Als ihr eigener Kleiderschrank irgendwann komplett entrümpelt und ausgemistet war, fing sie an, auch die Kleidung ihrer Freundinnen zu verkaufen. Den Weg zur nächsten Poststelle wusste sie in dieser Zeit im Schlaf: Mindestens ein Päckchen am Tag schickte sie auf die Reise zu einer neuen Besitzerin. Oft befanden sich schon damals eigens kombinierte Outfits darin: "Und ich bekam begeisterte Rückmeldungen von den Käuferinnen." Das spornte an - und die 24-Jährige beschäftigte sich immer mehr mit ihren "alten" Klamotten.Dabei ist das Wort "alt" genau das, was die beiden Jung-Gründer gar nicht hören wollen. "Wir wollen weg von diesem Schmuddel-Image, das an Klamotten aus zweiter Hand oft haftet", betont die junge Frau. Man solle nicht sofort an Wühltische und uralte Klamotten denken, ergänzt ihr Freund. "Second Hand hat noch nicht den besten Ruf - aber daran lässt sich arbeiten."Und das tun die beiden: Zehn bis zwölf Stunden am Tag investieren sie in ihren Traum von der Selbstständigkeit. Anfangs verbrachten sie auch die Wochenenden mit "ihren" Klamotten. "Wir haben in der Zeit viel Erfahrung gesammelt - auch über den einen oder anderen Rückschlag." Sie sind Marktführer, wenn es um Second-Hand-Outfits geht. Darauf ist Florian Hagn stolz. "Gleichzeitig wissen wir, wie wichtig es ist, dass ein junges Unternehmen gesund und organisch wächst." In jedem Handgriff der beiden steckt viel Leidenschaft. "Wir wollen nicht nach zwei Jahren gewinnbringend verkaufen. Wir hängen unser ganzes Herzblut rein und haben richtig viel Spaß daran."Doch zurück zum Anfang: Vater Norbert Samhammer, seines Zeichens Weidener Geschäftsmann, bestärkte die beiden in ihrer Idee, das Hobby professionell aufzuziehen. Denn die Idee mit den Outfits hatten beide immer im Hinterkopf. "Die Selbstständigkeit war immer ein großer Traum von mir", verrät Florian Hagn. Und deshalb begleiteten die beiden Norbert Samhammer auf einen Unternehmertag. Dort sprach die Gründerin von "Outfittery", einem Modeanbieter, bei dem sich Mann komplette Outfits zuschicken lassen kann. Für das junge Weidener Pärchen war das der Startschuss zur Karriere.Während sie sich anfangs die wenigsten Gedanken über ihre Versorgung mit neuer Kleidung gemacht hätten, sei es inzwischen zu einer Herausforderung geworden, dafür zu sorgen, dass regelmäßig genug Teile nachkommen, sagt die 24-Jährige. "Besonders dankbar sind wir aktuell über Hosen und Accessoires. Klassische Jeans sind leider Mangelware. Obwohl gerade die doch das Herzstück eines jeden Freizeit-Outfits sind", beklagt die Weidenerin. Die Studentin kombiniert die Outfits nach Bauchgefühl. "Es gibt nur Outfits zu kaufen, sie ich selbst toll finde und sofort anziehen würde."In jedem ankommenden Karton könnten verborgene Schätze liegen. Nach dem Auspacken wird über die Zukunft der Klamotten entschieden: Es folgt eine strenge Inspektion. "Wir picken uns die Rosinen heraus", erklärt Lisa Samhammer. Ein gezogener Faden ist ein Knockout-Kriterium, ein Label von H&M auch. Aussortierte Teile kommen nach Wunsch per Post zurück zur Absenderin oder zu den Maltesern gegenüber. "Die Stücke, die wir ablehnen, haben meist kleine Schönheitsfehler. Damit wir etwas weiterverkaufen, muss es absolut neuwertig sein."Erfüllt ein Kleidungsstück alle Kriterien, darf es bei "Second Life Fashion" bleiben, bis es ein neues Zuhause findet. Es bekommt ein Etikett, wird entfusselt, entknittert, für ein Foto in Szene gesetzt und, wenn es Glück hat: kombiniert. Und zwar mit anderen Leidensgenossen. Das alles passiert im Obergeschoss der Firma.Danach beginnt das zweite Leben: Marke, Größe und Zustand werden erneut kontrolliert. Und ab ins Intenet. Montag ist meist Packtag: 20 bis 30 Pakete, alles Wochenendeinkäufe, schicken die beiden dann auf die Reise. Im Monat sind es zwischen 300 und 400. Lisa Samhammer öffnet ein bestücktes Päckchen mit einem Business-Outfit: Blazer, Shirt, Tuch und Jeans. "Wir legen zu jedem Päckchen noch eine persönlich geschriebene Nachricht." Authentizität wollen die beiden groß schreiben.