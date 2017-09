hat neue Webcams. "Wir wollen den Bürgern und Gästen möglichst breite Einblicke in das Leben in Weiden geben", sagt Bürgermeister Jens Meyer. "Beinahe in Echtzeit" sind nun noch mehr Bilder der Stadt sehen.

Zur bereits installierten Webcam auf der Michaelskirche gesellen sich nun zwei weitere Kameras auf dem Kirchturm. Peter Teichmann, Leiter der EDV-Abteilung der Stadt, bezeichnet sie als "höchst gelegenen Arbeitsplatz der Stadt". Die Kameras schwenken und zeigen alle fünf Minuten neue Eindrücke. Pressesprecher Alois Kopp lobte bei der Vorstellung der Webcams vor allem die "hervorragende Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche". Neben den Kameras auf dem St.-Michael-Kirchturm gibt es die Storchenkamera mit Blick auf den Horst am Alten Schulhaus, eine Kamera im Alten Rathaus und eine im Unteren Tor.Während die Storchenkamera zu 100 Prozent vom Bayerischen Naturschutzfonds gefördert wurde, hat die Stadt für die zweite neue Kamera 1910 Euro und noch einmal 629 Euro für deren Montage berappt.___Webcams der Stadt Weiden: