Zwei Gruppen haben sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Weidener Verbrauchermarktes gestritten und geprügelt. Ein Weidener randalierte dann noch auf der Dienststelle der Polizei. Abends ging die Rauferei weiter.

Laut Polizeibericht fand sich am Donnerstag gegen 13.55 Uhr ein Großaufgebot an Polizeikräften auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brenner-Schäffer-Straße ein. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kamen sich zwei Gruppierungen in die Haare. Zunächst flogen die Fäuste.Danach verletzte eine Person eine andere mit einer abgeschlagenen Glasflasche im Gesicht. Die Beamten hatten alle Hände voll zu tun, herauszufinden, was überhaupt los war.Einen 36-jährigen Landkreisbewohner und einen 23-jährigen Weidener nahmen die Polizisten mit zur Dienststelle. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.Der Weidener zeigte sich auch auf der Dienststelle von seiner unschönen Seite. Er beschädigte Sachen - ihn erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.In den Abendstunden kam es zu einem „Rückspiel“ des Treibens. Gegen 20.30 Uhr suchte ein Verwandter des Glasflaschen-Verletzten den beschuldigten Landkreisbewohner auf. Es kam zu einer Rangelei. Als Revanche für das Nachmittagsgeschehen versetzte der 33-Jährige dem Landkreisbewohner einen Faustschlag in die Rippen.Die erneut hinzugeeilten Beamten beruhigten die Situation schließlich endgültig. Der Landkreisbewohner kam vorsorglich ins Klinikum.