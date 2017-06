Auf dem Großparkplatz Naabwiesen bläst die Bundeswehr zur Offensive - und ein Heer von Besuchern kommt. Kein Wunder angesichts des starken Aufgebots, zu dem selbst eine Olympiasiegerin zählt.

Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hat nicht gedient. "Dafür war mein Bruder Z 12." Dabei hätte aus dem Rathauschef nicht nur ein Soldat, sondern auch ein Spitzensportler werden können. Beste Beispiele: die Olympiasiegerin im Rodeln, Stabsfeldwebel Tatjana Hüfner, oder die Europameisterin im Bob, Stabsunteroffizier Mariama Jamanka. Die beiden Frauen sind Mitglieder der Sportfördergruppe. Am Samstag geben sie beim "Tag der Bundeswehr", der rund 10 000 Besucher anlockt, fleißig Autogramme.Die Grundausbildung laufe etwas anders als im Normalfall, erzählt Mariama Jamanka. "Man macht das mit anderen Sportlern zusammen." In Oberhof verbrächten sie mehr Zeit in Sportfördergruppen-Kleidung als in Uniform. "Bei uns ist alles darauf ausgelegt, dass wir einen optimalen Trainingstag haben", macht Rodlerin Tatjana Hüfner deutlich. Den Tagesplan erstelle der Trainer. Beginn 8.30 Uhr, zwei Stunden Mittagspause, nachmittags zwei Stunden Power und dann Physio und Sauna. Natürlich gebe es in Oberhof mehrere Trainingsgruppen in den unterschiedlichen Disziplinen. Zwei Rodlergruppen, Bob, Skispringer, Skilangläufer, Biathleten. Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel wollte eigentlich auch kommen, er wurde am Samstag jedoch Papa (Seite 28)."Ich bin zur Bundeswehr gegangen mit der Prämisse, dass ich Leistungssport betreiben möchte", bekennt Hüfner. Rodeln sei eine Randsportart. "Nur durch die Bundeswehr ist es möglich, diesen Sport professionell zu betreiben und bis in die Weltspitze vorzudringen." Nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen will sie es noch einmal wissen. "Vielleicht hänge ich noch ein weiteres Jahr dran, weil wir 2019 die Heim-Weltmeisterschaften in Winterberg haben." Und dann? Für einen Afghanistan-Einsatz, so räumt die Rodlerin ein, würde ihre militärische Ausbildung noch nicht ausreichen.