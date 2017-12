Zwei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht etwa 500 Euro Schaden angerichtet, um einen Werkzeugkoffer im Wert von 120 Euro zu erbeuten: Laut Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge gegen 0.15 Uhr in der Aventinstraße, wie die Täter die Heckscheibe des Firmenwagens eines Nachbarn einschlugen. Der Zeuge versuchte, sie durch Zuruf vom Diebstahl abzuhalten. So ertappt, stiegen die Diebe in ihr Fluchtfahrzeug und entkamen mit einem Werkzeugkoffer. Das Auto ist laut Zeugenangaben ein Opel, eventuell Corsa, vermeintlich grün, mit tschechischer Zulassung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-320.