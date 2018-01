Zwei Frauen wurden am Wochenende in Weiden um ihr Hab und Gut gebracht. In beiden Fällen geschah der Diebstahl quasi vor der eigenen Haustür. Und jedes Mal war die Beute des Täters eher ungewöhnlich.

Am Samstag hing eine 78-jährige Weidenerin gegen 15 Uhr ihre gewaschene Wäsche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Siechenstraße auf. Laut Polizeibericht sollte die Kleidung hier - unweit der Waschküche - an einem geeigneten Ort trocknen. Als die Dame ihre Wäsche am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr holen wollte, war diese verschwunden.Eine 29-jährige Weidenerin stellte am Sonntag gegen 21 Uhr eine Tüte vor ihrer Wohnungstüre in der Sedanstraße ab - und vergaß sie dort. Als sie die Tasche etwa eine Stunde später holen wollte, war diese bereits verschwunden. "Der Inhalt der Tasche war aber keineswegs hochwertig", berichtet Polizeihauptmeister Mario Schieder. Es handelte sich um einen Schal, einen Mantel und ein Buch.Wer in einem der beiden Fälle Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weiden unter der 0961/401-320 zu melden.