Natur kann grausam sein. Das zeigt der Blick in den Storchenhorst am Alten Rathaus. Anfangs waren dort vier Jungvögel geschlüpft, einen warfen Meister Adebar und seine Frau bereits am Donnerstag tot aus dem Nest.

Nun teilt Storchenhorstbetreuerin Helga Bradatsch mit: Seit Pfingstmontag ist ein weiterer Jungvogel tot. "Ich find's sehr, sehr traurig, dass unser Storchennachwuchs auf die Hälfte geschrumpft ist. Aber zwei gesunde lebenstüchtige Nachwuchsstörche sind für die Population weitaus besser als vier kränkliche, die ewig Unterstützung von uns Menschen brauchen."Zum Hintergrund: Die Küken der Störche schlüpfen gemäß der Reihenfolge, in der die Eier gelegt werden. Das passiert meist in einem Abstand von ein bis zwei Tagen. Demnach ist Küken Nummer eins bereits etwa eine Woche alt, wenn das letzte Geschwisterchen aus dem Ei krabbelt. "In einer Woche wachsen die Jungen aber rasant", weiß Bradatsch. "Deshalb waren die Störche Nummer drei und vier deutlich kleiner als ihre älteren Geschwister." Das gab Probleme bei der Fütterung. Denn die Altvögel bringen das Futter im Kropf mit, speien es vorverdaut ins Nest und die Jungen nehmen die Nahrung selbsttätig auf, weiß Bradatsch. "Wer aber zu klein und schwach ist, sich möglichst breit zu machen, hat das Nachsehen. Rücksichtnahme bei Tieren gibt es nicht!"