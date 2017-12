Den Kunden der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz flattern in den letzten Wochen neue Giro-Karten ins Haus. Orange und gold sind sie - doch nicht nur die Farbe ist neu. Ein Wellen-Symbol deutet an, was die Karte kann. Aber nicht jeder ist glücklich mit der neuen Kontaktlos-Funktion.

Skepsis verständlich

Funktion deaktivierbar

Muss man sich nun vor einem "Datenklau im Vorübergehen" fürchten? In einem Schreiben an die Redaktion zweifelt Leser Erich Böhm aus Luhe-Wildenau das "Wunderwerk einer EC-Karte" an: "Nach Recherche im Internet ist dabei die Sicherheit der auf der Karte vorhandenen Daten nicht gewährleistet. [...] Ich bin nicht bereit, jeden Trend mitzumachen."Der Trend, von dem Böhm spricht, ist für die Banken die Technik der Zukunft. Voraussichtlich nächstes Jahr soll kontaktloses Zahlen auch mit dem Smartphone möglich sein. "Das wird aber erst passieren, wenn die Technik so sicher ist wie beim jetzigen kontaktlosen Zahlen mit der Karte", erklärt Stefan Plößner von der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Seit der Fusion der Volksbank Nordoberpfalz, der Raiffeisenbank im Stiftland und der Raiffeisenbank Weiden gibt es die neuen Karten. Während viele Kunden ab sofort mit einer orangefarbenen Karte zahlen, blitzt bei Mitgliedern eine Goldkarte aus der Geldbörse. Mit beiden können Kunden ab sofort kontaktlos zahlen. Bei Beträgen unter 25 Euro muss die Karte dafür nur noch an das Lesegerät gehalten werden, zur Zahlung braucht es weder Geheimzahl noch Unterschrift. Wie das funktioniert? Die verbaute Technik nennt sich "NFC", was für "Near Field Communication", also "Nahfeldkommunikation" steht. Ein Bezahlterminal erkennt eine Karte in drei bis vier Zentimetern Abstand.Es sei verständlich und berechtigt, dass Kunden skeptisch seien, so Plößner. Er und sein Kollege Norbert Meier möchten ihnen die Angst vor dem kontaktlosen Zahlen nehmen. Beiden ist kein Fall von Daten- oder Geld-Klau bekannt. Ein Sicherheitsmechanismus frage zusätzlich bei häufigem kontaktlosen Bezahlen die PIN ab. "Am Geldautomaten ist das kontaktlose Zahlen aber jederzeit deaktivierbar", verspricht Meier.Es gebe auch Vorteile, so Plößner: "Man gibt die Karte nicht mehr aus der Hand, das erhöht Sicherheit und auch Hygiene." Außerdem könnten kleine Einkäufe so viel schneller bezahlt werden. Kartenverlust solle man wie gehabt sofort der Bank melden. "Wir sperren die Karte dann. Auch bei unbefugten Kontaktloszahlungen haften wir - unter der Bedingung, dass der Kunde seine Karte nicht freiwillig aus der Hand gegeben hat." Wer sich trotz allem absichern möchte, kann sich eine Schutzhülle für die Karte oder einen Geldbeutel zulegen, der Funkverbindungen stört. "Ein Stück Alufolie hinter der Karte tut es aber auch", sagt Stefan Neumann von der Sparkasse Nordoberpfalz.Sparkassen-Girokarten mit Kontaktlos-Funktion seien seit Herbst 2016 im Umlauf. Stefan Neumann ist ebenfalls kein Schadensfall durch "Kontaktlos-Betrüger" bekannt. Deaktivierbar ist die Funktion auch hier. "Einfach bei der Hausbank beantragen", erklärt Neumann, "dann wird die Funktion bei der nächsten Benutzung der Karte an einem unserer Terminals deaktiviert."Die Sparda-Bank wird die umstrittene Funktion auf ihren Giro-Karten voraussichtlich im Dezember 2018 einführen. "Wir möchten unseren Kunden aber die Option geben, die Funktion eigenständig am Geldautomaten zu deaktivieren", erklärt Daniela Bergler von der Weidener Sparda-Bank. Auch die Hypo-Vereinsbank habe das kontaktlose Zahlen mit der Giro-Karte "auf der Agenda", wie ein Pressesprecher der Bank informiert. Bisher sei die Kontaktlos-Funktion nur bei Master- und Visacard möglich - und die Bank bekomme sehr positives Feedback dafür.