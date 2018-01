Als die Unbekannten mit ihrem vollgetankten Auto von der Tankstelle in der Christian-Seltmann-Straße fuhren, war dem Personal der Betrug noch nicht aufgefallen: Am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr war laut Polizeiangaben zunächst der männliche Fahrer an der Tankstelle ausgestiegen und hatte an getankt.

Ohne zu bezahlen war er danach zur nächsten Säule gefahren. Dort sei der Beifahrer ausgestiegen, habe wiederum getankt und nur die zweite Tankfüllung an der Kasse bezahlt. Danach seien die beiden Unbekannten davongefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/4010.